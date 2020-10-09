AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? 2020 AÖF kayıt yenileme ücreti ve tarihleri

Anadolo Üniversitesi İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri devam ederken, AÖF öğrencileri kayıt yenileme ücreti ne kadar merak ediyor. AÖF kayıt yenileme tarihleri Anadolu Üniversitesi tarafından 5 - 16 Ekim olarak açıklanmıştı. AÖF kayıt yenileme işlemi nasıl, nereden yapılır?

AÖF kayıt yenileme işlemleri 5 Ekim'de başladı ve 16 Ekim Cuma günü saat 23.30'da son bulacak. Kayıt işlemlerini yapan adaylar ardından AÖF kayıt yenileme ücretini de ödemek zorunda. Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte, AÖF kayIt işlemlerine dair ayrıntılar...

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacak. Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini belirlene tarihler arasında ilgili bankalara gerçekleştireceklerdir.

Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 16 Ekim 2020 tarihinde İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:59'a kadar ödeme yapılabilecektir. Ancak, kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartıyla ödeme yapılamayacaktır.

Öğrenciler yaptıkları ödemenin, 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMİ EKRANI...

2020 AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Öğrenciler, ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince; sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda (Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Programı Hariç) alt limit 285 tl, Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Lisans Programında alt limit 405 TL ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit 305 TL olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.

Yabancı Dil Programlarında Uluslararası İlişkiler (İngilizce), İşletme (İngilizce), İlahiyat (Arapça) kayıt yeniletecek öğrencilerden alacağı dersin kredisine bakılmaksızın 660 TL dönem öğretim gideri tahsil edilecektir.

Uygulama dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin uygulama dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderine her bir uygulama dersi için 80 TL ilave edilecektir. Laboratuvar dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin laboratuvar dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderine her bir laboratuvar dersi için 120 TL ilave edilecektir.

AÖF KAYIT YENİLEME KILAVUZU...