AÖF geçmiş dönem borcu ödeme! AÖF yaz okulu sınav tarihi!

AÖF yaz okullarının kısa süre sonra başlaması ile AÖF adayları sınavlar ve geçmiş dönem borçları araştırmaya başladı. Peki, AÖF geçmiş dönem borcu ödeme! AÖF yaz okulu sınav tarihi!

AÖF sonuçları "obs.atauni.edu.tr' adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak öğrenildi. Buna göre, AÖF yaz okulu sınav tarihi ne zaman?

AÖF GEÇMİŞ DÖNEM BORCU ÖDEME!

Önceki öğretim yıllarından/döneminden Dönem Öğretim Gideri ile Dönem Öğrenim Ücreti/Dönem Öğrenci Katkı Payı borcu olan öğrenciler, 2020-2021 Öğretim Yılı Güz/Bahar Döneminde kayıt yeniletebilmek için gecikme faizi uygulanmış eski borçları ile 2020-2021 Öğretim Yılı Güz/Bahar Dönemi kayıt yenileme tutarlarını ödemek zorundadır.

Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2020-2021 Öğretim Yılı Güz/Bahar Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez. Bakanlar Kurulu Kararında sayılan kanunlar kapsamına giren öğrenciler ile engelli olan öğrencilerden önceki öğretim yıllarından/döneminden borcu olanlar, kalan borçlarını ödemek zorundadır.

AÖF YAZ OKULU TARİHİ!

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaz okulu sınavları ise 8 Ağustos'ta organize edilecek.