AOÇ'deki yangının şüphelisi hakkındaki soruşturma tamamlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AOÇ'deki yangının şüphelisi hakkındaki soruşturma tamamlandı

AOÇ'deki yangının şüphelisi hakkındaki soruşturma tamamlandı
Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya - Haberler | Güncel

Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde çıkan yangının şüphelisi hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde çıkan yangının şüphelisi hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 25 Temmuz'da Atatürk Orman Çiftliği bölgesinde yangın çıktığı, olay yerinde bulunan şüpheli M. Toprak'ın elinde çakmakla yakalandığı aktarıldı.

M. Toprak'ın, emniyetteki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldüğü, buradan gelen rapor doğrultusunda Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla Eskişehir Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edildiği bildirilen iddianamede, M. Toprak'ın 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 110. maddesine göre "kasten orman yakma" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 10 bin güne kadar adli para ile cezalandırılması talep edildi.

İddianamenin kabul edilmesi halinde, şüpheli M. Toprak, ağır ceza mahkemesinde yargılanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya

Ankara'da havai fişek kullanımı ve mesire alanlarında mangal ve ateş yakılması yasaklandı
Ankara'da havai fişek kullanımı ve mesire alanlarında mangal ve ateş yakılması yasaklandı
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına soruşturmasına yönelik soruşturmada 40 gözaltı kararı
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına soruşturmasına yönelik soruşturmada 40 gözaltı kararı
Atatürk Orman Çiftliği'ndeki yangın soruşturmasında jet iddianame
Atatürk Orman Çiftliği'ndeki yangın soruşturmasında jet iddianame
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Meral Akşener Haydar Aliyev Bekir Pakdemirli Jülide İskenderoğlu
Magazin Onur Akay Aleyna Tilki Haluk Levent Prens William
Spor Ali Koç Mete Gazoz Hakan Reçber Abdullah Avcı Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AOÇ'deki yangının şüphelisi hakkındaki soruşturma tamamlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 10:37:12. #1.16#

title