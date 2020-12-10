Antrikot nedir, ne demek? TDK'ya göre doğru yazılışı nedir? Antrikot nasıl yapılır, faydaları nelerdir?
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Antrikot nedir, ne demek? TDK'ya göre doğru yazılışı nedir? Antrikot nasıl yapılır, faydaları nelerdir?

10.12.2020 13:12 | Son Güncelleme: 10.12.2020 13:15
Antrikot nedir, ne demek? TDK'ya göre doğru yazılışı nedir? Antrikot nasıl yapılır, faydaları nelerdir?

Antrikot 'Sığırın iki kürek kemiği arasından ve pirzolalık yerinden çıkartılan, kemiğinden sıyrılmış et dilimi.' anlamına gelmektedir. Peki antrikot nedir, nerede bulunur, TDK'ya göre doğru yazılışı nedir, faydaları nelerdir?

Antrikot nedir, ne anlama geliyor? Doğru yazılışı nasıldır? Türk Dil Kurumu'na göre antrikot yazılışı nasıldır? Antrikot bir yemek türü mü yoksa canlı türü mü? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde.

ANTRİKOT NEDİR? NE DEMEK?

Antrikot "Sığırın iki kürek kemiği arasından ve pirzolalık yerinden çıkartılan, kemiğinden sıyrılmış et dilimi." anlamına gelmektedir. Dilimize Fransızca'dan geçmiştir.

Geleneksel bir antrikot , İngilizce konuşulan dünyanın farklı bölgelerinde kaburga , pirzola, İskoç filetosu , kulüp veya Delmonico olarak bilinen bifteklere karşılık gelen kaburga bölgesinden gelir.

Antikot dananın göğüs omurları üzerinden boyuna doğru uzanan ettir. Hayvanın sırt kısmından, 13 kemikli kaburga bölümünden çıkan özel yağ dokusu yoğun olan bir ettir. Antrikotu lezzetli yapan hem içerisindeki mermerimsi yağ dokuları hem de ortasından geçen kalın yağ tabakasıdır.

Antrikot nedir, ne demek? TDK'ya göre doğru yazılışı nedir? Antrikot nasıl yapılır, faydaları nelerdir?

TDK ANTRİKOT NASIL YAZILIR? DOĞRUSU NEDİR?

Türk Dil Kurumu'na göre dilimize Fransızca (entrecôte) kelimesinden geçen antrikot "Sığırın iki kürek kemiği arasından ve pirzolalık yerinden çıkartılan, kemiğinden sıyrılmış et dilimi." anlamına gelmektedir. Doğru yazılışı ise antrikot 'tur. Bunun dışında farklı şekillerde telaffuz yapıldığı da olmaktadır. Lakin yazım kurallarına göre doğrusu "Antrikot" kelimesidir.

Antrikot nedir, ne demek? TDK'ya göre doğru yazılışı nedir? Antrikot nasıl yapılır, faydaları nelerdir?

Kelimenin doğru yazılışı : Antrikot

ANTRİKOTUN FAYDALARI NELERDİR?

Antrikot, insanın ihtiyacı olan proteini karşılar. Vücudunuza alınan proteinler kas ve kemik sağlığınızı korurken hücre yenilenmesini de desteklemektedir. Antrikot Demir (Fe) içermesi nedeniyle özellikle kansızlık hastalığına iyi gelmektedir. Ayrıca kırmızı et türleri kan oranını yüksek tutan etlerdir.

Ayrıca antrikot vitamin açısından da oldukça etkilidir. Yorgunluk ve unutkanlık sorunlarını gidermede yardımcı olur. Ayrıca kalsiyum içerdiğinden dolayı diş sağlığına da iyi gelmektedir.

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