Antonio Banderas'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
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Antonio Banderas'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

İspanyol oyuncu Antonio Banderas sosyal medya hesabı üzerinden 60. yaş gününde koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

10.08.2020 17:49 | Son Güncelleme: 10.08.2020 18:45

İspanyol oyuncu Antonio Banderas sosyal medya hesabı üzerinden 60. yaş gününde koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.Banderas,yaptığı açıklamada, "Bugün, 10 Ağustos, koronavirüsten kaynaklanan Kovid-19 hastalığının testinin pozitif çıkmasının ardından 60. doğum günümü karantinadan sonra kutlamak zorunda olduğumu kamuoyuna duyurmak istiyorum" dedi.

Antonio Banderas'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Kaynak: Hürriyet

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