Antonio Banderas'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
İspanyol oyuncu Antonio Banderas sosyal medya hesabı üzerinden 60. yaş gününde koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
10.08.2020 17:49 | Son Güncelleme: 10.08.2020 18:45
İspanyol oyuncu Antonio Banderas sosyal medya hesabı üzerinden 60. yaş gününde koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.Banderas,yaptığı açıklamada, "Bugün, 10 Ağustos, koronavirüsten kaynaklanan Kovid-19 hastalığının testinin pozitif çıkmasının ardından 60. doğum günümü karantinadan sonra kutlamak zorunda olduğumu kamuoyuna duyurmak istiyorum" dedi.
Kaynak: Hürriyet