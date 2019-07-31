Antoine de Saint-Exupery'nin 75. ölüm yıl dönümü! Antoine de Saint-Exupery kimdir?

Yazar ve pilot Antoine de Saint-Exupéry, 31 Temmuz 1944''te uçağı vurulduğu için hayatını kaybetti. 2000 yılında da bir grup balıkçı tarafından uçağın enkazına ulaşıldı. Peki, Antoine de Saint-Exupéry kimdir, nereli? Antoine de Saint-Exupéry hayatı…

ANTOİNE DE SAİNT-EXUPÉRY KİMDİR?

Antoine Marie Jean-Ba?tiste Roger, comte de Saint Exupery, 29 Haziran 1900 tarihinde Fransa Lyon''da dünyaya geldi. Fransız pilot, yazar ve şair, beş kardeşin üçüncüsüydü.

KÜÇÜK YAŞTA UÇAKLARLA TANIŞTI

Aristokrat bir aileye mensup olan Exupéry dört yaşındayken babasını kaybetti. Babalarını kaybeden aile yoksullukla mücadele etmeye başladı. Okulda başarılı bir öğrenci olmayan yazar, uçaklarla 12 yaşında tanıştı. Evlerinin yanındaki hava alanına gizlice girer uçakları yakından seyrederdi. 12 yaşındayken bir pilot onu uçağına aldı ve uçurdu. ?ardeşi François''in ölümü tüm aileyi derinden etkiledi. Liseyi bitirdikten sonra pilot olmayı çok istese de annesini kırmamak için denizcilik okuluna kaydoldu. 19 yaşında Ecole des Beaux-Arts''ta mimarlık fakültesine girdi. 21 yaşında orduya katıldı. Askerlik görevini Fransız Hava Kuvvetlerinde teknisyen olarak yaptı. Strasbourg şehrinde pilotluk eğitimi aldı. Askerliğin ardından ailesinin isteği üzerine Paris''te bir ofiste kamyon satıcısı olarak çalışmaya başladı. Ticarette başarılı olamayan pilot, bu sırada yazmaya başladı.

''GECE UÇUŞU'' KİTABINI KALEME ALDI

1926 yılında tekrar uçmaya başladı. Toulouse ve Dakar arasında posta servisi yapan uçağın pilotu olarak göreve başladı. Uçuş deneyimlerini paylaştığı ilk kitabı Güney Postası''nı bitirdi. Aynı şirketin Arjantin bölge sorumluluğuna getirildi. Gece Uçuşu adlı romanı Arjantin''deki yaşantısını anlatır. Paris''te evlendi. 35 yaşındayken uçağı arıza yaptı ve Tunus''ta çöle zorunlu iniş gerçekleştirdi ve kayboldu. Dört günlük zorlu çöl macerası ardından bir Bedevi tarafından bulundu. İspanya İç Savaşı boyunca Fransız gazetesi adına muhabir olarak görev yaptı.

KEŞİF UÇUŞU SIRASINDA UÇAĞI VURULDU

II. Dünya Savaşı başladığında Fransa, Almanya''nın işgaline uğradı. Fransa''nın yenilgisi üzerine ABD''yi gitti. Buradayken yazdığı Dünya ve İnsanlar ile Savaş Pilotu adlı iki kitabı New York''ta büyük ilgi gördü. Savaşın getirdiği yıkımın ortasında dünyaya bir umut mesajı vermek istiyordu ve bu dönemde Küçük Prens''i yazdı. ABD ordusuna katılarak yüzbaşı rütbesiyle Kuzey Afrika''ya gitti. Görevi Alman ordularının hareketini havadan izlemekti. Yine böyle bir keşif uçuşu sırasında 31 Temmuz 1944''te uçağı vuruldu ve Marsilya açıklarında denize düştü. Uçağının enkazı 2000 yılında balıkçılar tarafından bulundu

Eserleri

L''aviateur (1931)

Vol de nuit (Gece Uçuşu) (1931)

Terre des Hommes (1939)

Pilote de Guerre (Savaş Pilotu) (1942)

Le petit Prince (Küçük Prens) (1943)

Citadelle (1942)

Courrier sud (Güney Postası) (1929)

Lettre à un Otage (1943)

Carnets (1956)