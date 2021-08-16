Antik kentin üzerinde yaşıyorlar

Antik kentin üzerinde yaşıyorlar Denizli'nin Sarayköy ilçesinde günümüzde Hisar Mahallesi adıyla bilinen tarihi bölge, Antik dönemde bir sınır kenti olan Attuta'nın üzerinde yaşıyor.

Antik kentin üzerinde yaşıyorlar

DENİZLİ - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde günümüzde Hisar Mahallesi adıyla bilinen tarihi bölge, Antik dönemde bir sınır kenti olan Attuta'nın üzerinde yaşıyor. Tarihi kent üzerine kurulan mahalle de 16 hane bulunurken, yaklaşık 40 kişi yaşıyor.

Denizli'nin Sarayköy ilçesi Hisar Mahallesi M.Ö. 200 yılında kurulduğu tahmin edilen Attuta Antik Kenti'nin üzerinde kurulu. Tarım arazisi çok sınırlı olan mahalle geçimini uzun yıllar dokumacılık yaparak sağlamış, 40 yıl öncesine kadar bini geçkin nüfusa sahip mahalle de şimdi 16 hanede sadece 40 kişi yaşıyor. Taş evleri ve yapılarıyla öne çıkan mahalle de ortaya çıkan tarihi eserler de cami bahçesinde sergileniyor. Antik dönemde, Caria ve Frigya arasında bir sınır kenti olan Attuta, Çürüksu Vadisi'nde bulunan Tripolis ve Laodikya'yı Afrodisiya'ya bağlayan en kısa yolun da geçiş noktası. Kentin ilk kuruluşu hakkında kesin bir bilgi bulunmamasına rağmen Lykos Vadisi'nde kurulan kentlerle çağdaş olduğu ve Hellenistik dönemde kurulmuş olduğu tahmin ediliyor. Mahalle sakinlerinden Mustafa Öztekin, "Burası Sarayköy'e bağlı Hisar köyü ve tarihi bir yerdeyiz. Buda bizim köyün geçim kaynağı olan dokumacılık. Çok eski yıllardan beri dokumacılık burada yapılmaktadır. Halen daha da devam etmektedir. Buna el tezgahı derler. Burada dokuyarak Sarayköy ve Babadağ'a pazarlayıp satarlar. Ben 45 yaşındayım ve bildim bileli bu vardır. Çok eski tezgah ve şimdikiler bu kadar değil. Bu tezgahları daha da yukarı kaldırarak da dokuma yapıyorlar" dedi.

"Defineciler talan ediyor"

Mahallenin defalarca defineciler tarafından talan edildiğini, mahalle sakinleri olarak kurdukları müzenin de defalarca soğulduğunu, definecilerle ve hırsızlarla başa çıkamadıklarını belirten Öztekin, "Bizim köyümüz yıllardan beri sit alanı. Köye kazı yapılmasını istiyoruz. Burası gerçekten çok güzel bir yer ve rakımımız 720. Köyümüz göç verdi ve tekrar doldurmak için uğraşlarımız var. Defineciler köyümüzü talan ediyor ve biz zarar verdirmek istemiyoruz. Burada taş evler var ve verdiğimiz göçü alarak devletin bize yardım etmesini istiyoruz. Attuda Antik Kenti Afrodisias ve Pamukkale arasındaki önemli bir yerleşim kaynağı. Bizans zamanında çok değerli bir yermiş. Köyümüzün etrafı surlarla çevrili ve tarihi kalıntıları var. Burası yüzyıllardan beri antik kent. Biz hala daha bu antik kentin üzerinde yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat