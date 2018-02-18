Antep Fıstığı filmi gişe rekoru kırıyor

İlk gösterimi şehit aileleri ve gaziler birlikte izledi GAZİANTEP - Gaziantep'te 16 Şubat'ta vizyona giren Antep Fıstığı filmi gişe rekorları kırdı. İlk gösterimi şehit aileleri ve gaziler birlikte izledi.

Yapımcılığını Zeugma Yapım'ın üstlendiği, yönetmenliğini Oğuz Yalçın'ın yaptığı Antep Fıstığı'nda başrolleri Ivana Sert ve Çeled Uşaglar Tiyatro Okulu kurucusu Orhan Uslu paylaşıyor. Çekimlerinin tamamı Gaziantep'te yapılan film, 16 Şubat'ta Gaziantep'teki sinemalarda gösterime girdi. 2 gündür yoğun ilgi gören film gişe rekorları kırıyor. Film için sinemalarda ek salonlar açılırken, ilk gösterimi şehit aileleri ve gaziler birlikte izledi. İzleyenlerden tam puan alan film hakkında konuşan Gaziantep Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hamza Bayındır, filmin Gaziantep'in simgesi olacağına değinerek, "Şehit babasıyım. Bu organizasyonda emeği geçen herkese ne kadar teşekkür etsem az. Gaziantep'in simgesi haline gelmiş bir film. Bu film Gaziantep'in canlı yayını. Gaziantepimizi yeniden canlandırdınız, Gaziantepimizin şivesini, geleneklerini bu filmden öğrenebilirler. Bu filmi izleyerek tüm Gaziantep'in neyin nasıl olduğunu bilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Has Antep uşağı olduğunu söyleyen Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Yeter ise, filmi izlerken çok duygulandığını dile getirerek, "Bugün bu filmde Gaziantep'i birebir yaşadık. Gaziantep'in haricinde öyle bir sahne var ki Gaziantep'in bir Elif'i var. Bütün Gaziantepliler gözlerinizin yaşararak, ağlayarak izleyeceğiniz gerçek bir Elif'i tanıyacaksınız. Gaziantepliler Antep Fıstığı filmini gelip izleyin. Tüm şehit aileleri ve gazilerimize 1982 yılından beri maddi manevi yardım yapan Mehmetçik Vakfımızın bu filmde geçmesi beni çok duygulandırdı. Öncelikle Orhan kardeşimize teşekkür ediyorum. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar tüm Antepliler'in bu filmi izlemesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Şehit annesi olan Ayyuş Koyun da, filmin manevi olarak kendisini çok etkilediğini söyleyerek, "Ben Gaziantepliyim, Antep Fıstığı filmi çok güzel olmuş. Gaziantep gibi hiçbir şehir yok, film de Gaziantep'i çok güzel yansıtmış. Bizi sevindirdiler, bu filmde emeği geçen herkesi Allah mutlu etsin" dedi.

Oğluyla birlikte filmi izlemeye geldiklerini söyleyen gazi eşi Nazan Şen ise, "Film çok güzel, Antep'i çok güzel tanıtmış, hem konuşmasıyla hem de kültürüyle çok güzel. Dışarıda yaşayan insanlar için de Gaziantep'in tarihi ve Gaziantep görsel olarak tanıtılmış. Gaziantepli olmayan insanlar bu filmi daha çok izlesinler ki Antep kültürünü öğrensinler. Gaziantep köy ya da kasaba değil, gayet büyük bir şehir. Her şeyiyle kendisini ispatlamış bir şehir" diye konuştu.