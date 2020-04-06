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Antalyaspor'un taraftar grubu, yaşlılar için seferber oldu

Antalyaspor taraftar grubu "07 Gençlik" üyesi sporseverler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oldu.

06.04.2020 11:08 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:08
Antalyaspor'un taraftar grubu, yaşlılar için seferber oldu

Antalyaspor taraftar grubu "07 Gençlik" üyesi sporseverler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oldu.

Tüm dünyada etkisini artıran yeni tip koronavirüse karşı Türkiye çapında alınan sıkı tedbirler, Antalya'da da titizlikle uygulanıyor. Virüsle mücadele sürecinde her kesimden insanın yardımlaşma duygusunu üst seviyeye çıkarması takdirle karşılanıyor.

Bu kapsamda, Antalya Valiliği bünyesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek" grubunun faaliyetlerine 07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Derneği üyeleri de katılıyor. Sosyal sorumluluk bilinciyle bir araya gelen kırmızı beyazlı takımın taraftarları, çalışmalara katkı için kolları sıvadı.

Takımlarının forma, atkı ve beresiyle yollara düşen taraftarlar, kentin işlek cadde ve meydanlarının dezenfekte edilmesine yardımcı oldu. Taraftarlar, Vali Münir Karaloğlu'nun da katıldığı etkinlikle şehrin en işlek bölgelerinden Cumhuriyet Meydanı'nda yaptıkları temizlik çalışmasıyla da takdir topladı.

Bu çalışmaların ardından koruyucu kıyafet giyip maske ve eldiven takan taraftarlar, belirlenen 65 yaş üstü bazı vatandaşların evlerini dezenfekte etti.

Taraftarların örnek davranışı duygulandırıyor

Antalyaspor taraftarları, son bir haftadır kentteki evleri gezerek yalnız yaşayan veya ihtiyaç sahibi olan 65 yaş ve üzeri vatandaşları tespit ediyor. Bu kişiler için temel gıda malzemelerinden oluşan koliler hazırlayan taraftar grubu, erzakları da kendi imkanlarıyla dağıtıyor.

Bugüne kadar 1500 kişiye ulaşan "07 Gençlik" taraftar grubu üyesi gençlerin örnek davranışı sırasında duygusal anlar da yaşanıyor. Kapılarını açınca karşılarında gıda paketiyle duran kırmızı-beyaz formalı gençleri gören vatandaşlar ile taraftarlar arasında duygu dolu diyaloglar geçiyor.

Yardım organizasyonunda yer alan Antalyaspor taraftarı Metin Çelik, AA muhabirine, zor günlerin yaşandığı bu süreçte yardımlaşma ile birlik ve beraberlik duygularının öneminin arttığını söyledi.

Kendilerini, taraftar derneğinden çok sivil toplum kuruluşu gibi gördüklerini anlatan Çelik, "Şehrimizin her zaman yanındayız. Ülkemizde yaşanan sıkıntılara hiçbir zaman sessiz kalmadık. Vatandaşlarımıza destek olmak için kolları sıvadık. Yaklaşık 1500 yaşlı vatandaşımıza gıda kolilerimizi ilettik." diye konuştu.

Yardım ettikleri yaşlıların mutlu olduğunu görmenin huzur verdiğini dile getiren Çelik, şunları ifade etti:

"Çok mutlu oldular. Hüzünlenenler, ağlayanlar oldu. Onları unutmadığımızı hissettiler. Özellikle yalnız yaşayan, kimsesi olmayan yaşlıların gözlerindeki o mutluluk bize de huzur verdi. Tribünler artık şiddet olayları yerine sosyal sorumluluk projeleri ile ön plana çıkmaya başladı. Daha önce de birçok köy okuluna kütüphane kurduk. Mont ve atkı yardımı yapmıştık."

Taraftarlardan Ali Bakan da koronavirüsle mücadele edilen zor günlerde özellikle 65 yaş üstü vatandaşları yalnız bırakmayacaklarını söyledi.

Yardımların süreceğini belirten Bakan, "Bizi çok sıcakkanlılıkla karşılıyorlar. Böyle bir organizasyonda yer aldığımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

"Bizi unutmadıkları için mutluyuz"

Kepez ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki Ayşe Erdağ da kurallara uyup evden çıkmadıklarını dile getirerek, "Devletimizin ve milletimizin desteğini her zaman hissediyoruz. Bizi unutmadıkları için mutluyuz. Taraftar çocuklarıma, kuzularıma da çok teşekkür ediyorum." dedi.

Taraftarların yardım kolisi ulaştırdığı 81 yaşındaki Erdoğan Erdağ da verilen destek dolayısıyla çok mutlu olduklarını söyledi.

Kaynak: AA

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