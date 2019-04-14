Muratpaşa Belediyesi'nin kentin takımı Antalyaspor için yapımının gerçekleştirdiği ve Antalya Stadyumu önüne yerleştirilen dev akrep heykeli kırmızı beyazlı takımın Kasımpaşa maçı öncesi törenle açıldı. Açılışta Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Antalyaspor'umuz bir gün hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da şampiyon olacaktır" diye konuştu.

Muratpaşa Belediyesi'nin 7 metre uzunluk ve genişliğinde ve 2 metre yüksekliğinde dev bir futbol topu formunda kaide üzerinde duran ve Antalya Stadyumu'nun Sakıp Sabancı Bulvarı kısmında bulunan merdivenlere yerleştirilen Antalyaspor'un simgesi akrep heykeli törenle açıldı.

Antalyaspor'un kendi evinde oynadığı Kasımpaşa maçı öncesi gerçekleştirilen açılışa, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'la birlikte CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, kulüp yöneticileri, Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar ve yüzlerce taraftar katıldı.

Başkanlar, taraftarın tezahüratları ve sevgi gösterileri arasında heykelin yerleştirildiği noktaya geldi. Kulüp Başkanı Öztürk, konuşmasında Başkan Uysal'a teşekkürlerini dile getirinken. Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek ise "Kardeşim Ümit Uysal Başkanımızın Antalyaspor'umuza kazandırdığı bu çalışma dolayısıyla teşekkür ediyor, Antalyaspor'umuza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Antalyaspor şampiyon olacaktır

Başkan Uysal ise konuşmasında, "Dayanışmamız, birliğimiz ve beraberliğimiz sonsuza kadar sürsün. Antalyaspor'umuz bir gün hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da şampiyon olacaktır" ifadelerine yer verdi. Konuşması sık sık "Antalya seninle gurur duyuyor", "Stadın ismi Atatürk olsun" sloganlarıyla kesilen Başkan Uysal, bugüne kadar kentin takımı Antalyaspor üzerinde emeği bulunan herkese teşekkür etti ve "Ama en çok teşekkür cefarkar, yeri doldurulmaz taraftarımızadır" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Uysal ve beraberindekiler heykelin üzerine serili Antalyaspor bayrağını toplayarak marşlar ve meşaleler arasında tamamen demir ve sacdan oluşan futbol topu formunda kaide üzerinde duran 4 metre uzunluğa, 3 metre 20 santimetre genişliğe ve 2 metre yüksekliğe sahip heykelin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışın ardından Kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk, Başkan Uysal'a takımın imzalı formasını hediye etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA