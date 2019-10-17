Antalyalılardan hem milli takıma hem de Mehmetçiğe asker selamı

17.10.2019 11:20

BARIŞ Pınarı Harekatı'nı sürdüren Mehmetçiğe destek amacıyla futbol karşılaşmasında asker selamı veren A Milli Takım'a UEFA'nın soruşturma başlatması Antalyalya'da da tepkiyle karşılandı. Kent sakinleri, kırmızı beyazlı takıma destek amacıyla asker selamı verdi.

A Milli Takım'da forma giyen futbolcuların, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Fransa ile karşı karşıya geldiği maçta gol sevinci olarak asker selamı vermesine, UEFA soruşturma başlattı. Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçiğe moral ve destek amacıyla gerçekleştirildiği belirtilen asker selamının soruşturmaya konu olması çeşitli çevrelerce kınanırken, Antalya'daki vatandaşlar da kararın taraflı olduğunu vurgulayarak UEFA'yı kınadı. Kent sakinleri hem görev yapan Mehmetçiğe hem de soruşturma açılan kırmızı beyazlı takıma destek amacıyla asker selamı verdi.

Kaynak: DHA

Fransa ile her karşılaşma sonrası mutlaka bir sorun yaşandığını belirten İzzet Bahçe, "İlk karşılaşmada galibiyetimizle onlar ağladılar. Şimdi yine ağlıyorlar. UEFA da onların yanında olduğu için soruşturma başlattı" dedi. Futbolla çok alakadar olmadığını belirten ama UEFA'nın kararını da beğenmediğini belirten Muhammet Karaçayır, "90 dakika futbol oynanıyorsa her şeyin o maçın içinde olması lazım. Herkes kendince sevincini paylaşıyor" diye konuştu. Ramazan Aktaş ise kararın yanlış olduğunu belirterek, "Askerlere saygı manasında bir selam verildi ve soruşturma açıldı, bence yanlış" dedi. Adaletsizlik yapıldığını belirten Mahir Şimşek de hem askerleri hem de milli takım oyuncularını desteklediğini söyledi. Karara çok kızgın olduğunu ifade eden Ahmet Ali Çamlıkaya ise, "Kınıyorum. Kendileri yapınca başka biz yapınca başka oluyor. Bu AB devletlerinin bize karşı tutumunu gösteriyor" dedi. Fransızların geçmişinin karışık olduğunu savunan Hilmi Okur ise, "Avrupalıyız deseler de biz onlardan öndeyiz" dedi. UEFA'nın kararının iğrenç olduğunu belirten Ömer Faruk Kılıç, "Kendileri de iki sene önce asker selamı vermişti. Biz de verdik, bunda bir şey yok. Bu karar çok iğrenç" dedi. Özcan Cambaz ise UEFA'yı kınadığını, bu kararın Türkiye'ye yapılan bir oyun olduğunu belirterek, Mehmetçiğin ve A Milli Takım'ın yanında olduğunu söyledi.