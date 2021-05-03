Antalyalı yatçılar, Muğla'daki meslektaşları gibi tura çıkmak istiyor
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Antalyalı yatçılar, Muğla'daki meslektaşları gibi tura çıkmak istiyor

Antalyalı yatçılar, Muğla'daki meslektaşları gibi tura çıkmak istiyor
Demirören Haber Ajansı / İbrahim LALELİ - Haberler | Güncel

ANTALYA'da turistlere yönelik mavi yolculuk turlarına çıkmak isteyen yat sahipleri, tam kapanma kararlarının gözden geçirilerek yatçılara deniz yolunun açılmasını istedi.

ANTALYA'da turistlere yönelik mavi yolculuk turlarına çıkmak isteyen yat sahipleri, tam kapanma kararlarının gözden geçirilerek yatçılara deniz yolunun açılmasını istedi. Yatçılar, Muğla'da buna izin verildiğini belirterek, Antalya için de aynı kararın alınmasını istedi.

Antalya'da geçen yıl yeni normal hayat ile birlikte koronavirüs önlemlerini ilk hayata geçiren yat sahipleri ve işleticileri, hıfzıssıhha kurulu kararlarıyla deniz yolunun kapanmasına anlam veremediklerini söyledi. Muğla Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile yatçıların önünün açıldığını anlatan 22 yıllık yat firması sahibi Kamil Kamiloğlu, yat filosunun limanda demirli olduğunu belirterek, şöyle konuştu;

"Valilik başta olmak üzere, ATSO ve il hıfzıssıhha kurulumuzdan talebimiz var. 2015'ten bu yana sürekli darbe yiyoruz. Tüm tekneler limanda. Kurul birtakım kararlar alıyor. Örneğin turistler 10 farklı otelden otobüslere doluyor, bunlar Demre'ye gidiyor, Pamukkale'ye gidiyor. Değişik turlara katılıyor. Bir otobüsün içinde 10 farklı otelden 40 turist tura çıkabiliyor. Fakat biz VIP hizmet veriyoruz. İnsanlar bize maksimum 6 kişi geliyor ve aile olarak geliyor. Kendi VIP araçlarıyla gelip yata biniyorlar. Fakat alınan kararlarla denize açılmamız yasak. Bu nedenle turistler bize gelemiyor. Neden kurul bunu yasakladı, aklımız almıyor. 40 kişiyi aynı otobüste tura gönderen sistem yata göndermiyor. Buna anlam veremiyorum. Muğla Valiliği akıllıca bir karar aldı. Muğla iline bağlı sahildeki denizci arkadaşlar bizden şanslı. Aynı karar neden Antalya için alınmadı. Muğla sınırlarında bulunan VIP yat, ticari tekne, sivil tüm tekneler pandemi sürecinde izinler alınarak turlara çıktı. Biz bir iki ay çalışarak ailemizi geçindiremeyiz. Denizden ekmek yiyoruz. Kapalı alan mı daha riskli, açık deniz mi daha riskli."

Bir başka yat sahibi, aynı zamanda kaptan Fuat Eksikli, Muğla ile Antalya'daki kararlar arasındaki farkın, sektör çalışanlarını çok etkilediğini anlattı. Eksikli, "Tekne sahipleri liman kiralarını ödeyemeyecek duruma geldi. Personel maaşlarını da ödeyemiyor. Pandemide destek alamadık. Acilen bizim de açılmamız lazım. Çok bunaldık" diye konuştu.


Antalyalı yatçılar, Muğla'daki meslektaşları gibi tura çıkmak istiyor
Antalyalı yatçılar, Muğla'daki meslektaşları gibi tura çıkmak istiyor
Antalyalı yatçılar, Muğla'daki meslektaşları gibi tura çıkmak istiyor
Antalyalı yatçılar, Muğla'daki meslektaşları gibi tura çıkmak istiyor
Antalyalı yatçılar, Muğla'daki meslektaşları gibi tura çıkmak istiyor
Antalyalı yatçılar, Muğla'daki meslektaşları gibi tura çıkmak istiyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim LALELİ

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