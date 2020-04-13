Antalyalı pazarcılardan ihtiyaç sahipleri için "askıda tezgah" uygulaması
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Manavgat, Antalya

Antalyalı pazarcılardan ihtiyaç sahipleri için "askıda tezgah" uygulaması

Antalyalı pazarcılardan ihtiyaç sahipleri için "askıda tezgah" uygulaması -Manavgat'ta pazarcı esnafından ihtiyaç sahiplerine sebze-meyve Manavgat'ta pazarlara çıkarak tezgah açan pazarcı esnafı, örnek bir davranışa imza atarak, ihtiyaç sahipleri için ücretsiz sebze-meyve paketleri hazırladı.

13.04.2020 17:06 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:14
Antalyalı pazarcılardan ihtiyaç sahipleri için 'askıda tezgah' uygulaması

Antalyalı pazarcılardan ihtiyaç sahipleri için "askıda tezgah" uygulaması

-Manavgat'ta pazarcı esnafından ihtiyaç sahiplerine sebze-meyve

ANTALYA - Manavgat'ta pazarlara çıkarak tezgah açan pazarcı esnafı, örnek bir davranışa imza atarak, ihtiyaç sahipleri için ücretsiz sebze-meyve paketleri hazırladı.

Manavgat'ta fırıncıların başlattığı askıda ekmek uygulamasının ardından pazarcı esnafı da korona virüs nedeniyle işsiz kalan ve maddi durumu kötü olan vatandaşlar için tezgahta sebze-meyve uygulaması başlattı. Uygulama kapsamında Manavgat'ın değişik mahallelerinde kurulan pazarlarda, boş bir tezgah yardım tezgahı olarak belirlenirken, esnaflar kendi ürünlerinden hazırlamış oldukları poşetleri ihtiyaç sahiplerinin almaları için bu tezgaha bırakıyor. Yardım tezgahına esnafların yanı sıra pazara alışverişe gelen ve maddi durumu iyi olan vatandaşlarda sebze-meyve alarak bırakabiliyor. İhtiyaç sahipleri de bu tezgaha bırakılan poşetlerden ihtiyacı doğrultusunda alabiliyor.

"Çam sakızı çoban armağanı"

Pazarcı esnaflarından Azim Hayıt, ülkenin Korona virüs nedeniyle zor günlerden geçtiğini belirterek, "Hiçbir farklılık gözetmeksizin tüm insanlar birlik ve beraberlik içerisinde bu süreci atlatmaya bakacağız. Biz esnaflarda işsizlik nedeniyle zor durumda olan vatandaşlarımıza çam sakızı çoban armağanı katkıda bulunmak istedik. Kaymakamlığımız ve muhtarlar aracılığıyla başlatmış olduğumuz etkinliğimizi diğer esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza örnek olması amacıyla bugün sarılar pazarında uygulamaya geçirdik. İhtiyaç sahipleri tezgahtaki ürünlerden ihtiyaçlarını giderebilir. Aynı zamanda bizlere telefonla veya muhtarlar aracılığıyla ulaşırlarsa kendilerinin ihtiyacını gidermeye hazırız" diye konuştu.

Antalyalı pazarcılardan ihtiyaç sahipleri için 'askıda tezgah' uygulaması

Kaynak: İHA

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