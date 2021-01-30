Antalyalı avukat koleksiyonunu yapmak istediği tespihin ustası oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Antalyalı avukat koleksiyonunu yapmak istediği tespihin ustası oldu

30.01.2021 12:23 | Son Güncelleme: 30.01.2021 12:26
Antalyalı avukat koleksiyonunu yapmak istediği tespihin ustası oldu

Antalyalı avukat İbrahim Alkan, üniversite yıllarında koleksiyonunu yapmaya çalıştığı tespihin ustası oldu.

Antalyalı avukat İbrahim Alkan, üniversite yıllarında koleksiyonunu yapmaya çalıştığı tespihin ustası oldu.

Serik ilçesinde oturan 25 yaşındaki Alkan, İstanbul'da üniversitede eğitim gördüğü yıllarda tespih koleksiyonu yapmaya karar verdi. Bu sırada ustası Feti Bulut ile tanışan Alkan, tespih yapımına merak sardı.

Tespih yapımını öğrenen Alkan, üniversite yıllarında harçlığını da bu işten çıkardı. Üniversiteden mezun olduktan sonra memleketine dönerek mesleğini yapan Alkan, kurduğu atölyede akşamları kehribar, kuka, boynuz, fildişi ve ağaçlardan tespih üretiyor.

Alkan, AA muhabirine, tespih yapmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Atölyesinde günün stresini attığını anlatan Alkan, uğraşının, hobiden ziyade vazgeçilmezleri arasında olduğunu dile getirdi.

Ticari bir amaç gütmediğini belirten Alkan, "Yaptığım tespihlerden koleksiyonumu oluşturuyorum. Tespih yapımında doğal malzemeler kullanmaya dikkat ediyorum. Bazen yaptıklarımı görünce içimi huzur kaplıyor." dedi.

Alkan, insanların günün stresinden çeşitli etkinliklerle uzaklaşabileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Özcan Deniz Feyza Aktan Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Mesut Özil Ünal Karaman Ferdi Kadıoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ankara İstifa Beşiktaş Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalyalı avukat koleksiyonunu yapmak istediği tespihin ustası oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 12:29:59. #1.15#
title