Antalyalı avukat koleksiyonunu yapmak istediği tespihin ustası oldu

Antalyalı avukat İbrahim Alkan, üniversite yıllarında koleksiyonunu yapmaya çalıştığı tespihin ustası oldu.

Antalyalı avukat İbrahim Alkan, üniversite yıllarında koleksiyonunu yapmaya çalıştığı tespihin ustası oldu.

Serik ilçesinde oturan 25 yaşındaki Alkan, İstanbul'da üniversitede eğitim gördüğü yıllarda tespih koleksiyonu yapmaya karar verdi. Bu sırada ustası Feti Bulut ile tanışan Alkan, tespih yapımına merak sardı.

Tespih yapımını öğrenen Alkan, üniversite yıllarında harçlığını da bu işten çıkardı. Üniversiteden mezun olduktan sonra memleketine dönerek mesleğini yapan Alkan, kurduğu atölyede akşamları kehribar, kuka, boynuz, fildişi ve ağaçlardan tespih üretiyor.

Alkan, AA muhabirine, tespih yapmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Atölyesinde günün stresini attığını anlatan Alkan, uğraşının, hobiden ziyade vazgeçilmezleri arasında olduğunu dile getirdi.

Ticari bir amaç gütmediğini belirten Alkan, "Yaptığım tespihlerden koleksiyonumu oluşturuyorum. Tespih yapımında doğal malzemeler kullanmaya dikkat ediyorum. Bazen yaptıklarımı görünce içimi huzur kaplıyor." dedi.

Alkan, insanların günün stresinden çeşitli etkinliklerle uzaklaşabileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer