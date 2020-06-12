ANTALYA Yürümeyi öğrendiği protezle koşu idmanlarına başladı
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ANTALYA Yürümeyi öğrendiği protezle koşu idmanlarına başladı

Yürümeyi öğrendiği protezle koşu idmanlarına başladıAntalya'da 6,5 aylık dünyaya gelip, 13 günlükken sol bacağı kesilen 6 yaşındaki kızı Özge'nin yürüyebilmesi için evinin tavanında 150 TL maliyetle kurduğu düzenekle kızına yürümeyi öğreten alüminyum doğrama ustası baba Ali İhsan Yıldırım,...

12.06.2020 17:53 | Son Güncelleme: 12.06.2020 18:02

Yürümeyi öğrendiği protezle koşu idmanlarına başladı

Antalya'da 6,5 aylık dünyaya gelip, 13 günlükken sol bacağı kesilen 6 yaşındaki kızı Özge'nin yürüyebilmesi için evinin tavanında 150 TL maliyetle kurduğu düzenekle kızına yürümeyi öğreten alüminyum doğrama ustası baba Ali İhsan Yıldırım, şimdi aynı düzenekle bu sefer kızının koşabilmesi için protez bacakla antrenmanlara başladı. Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan alüminyum doğrama ustası Ali İhsan Yıldırım (41) ve eşi İlknur Yıldırım'ın (37) 'Özge' ismindeki bebekleri 1 Ocak 2013 tarihinde 6.5 aylık olarak dünyaya geldi. İddiaya göre, özel bir hastanede kuvözde bacağına takılan kateter nedeniyle sol bacağını diz kapağından kaybeden minik Özge, babasının evin tavanına 150 TL harcayarak kurduğu düzenekle yürümeye başladı. DHA'nın gündeme getirdiği Özge için yürüme protezi yapıldı. Ardından kullandığı protezden daha gelişmiş özelliklere sahip proteziyle alıştırma yürüyüşleri yapan Özge tek başına yürüyüp merdivenleri de çıkabilir hale geldi. Makara sistemiyle evde yürümeye çalışırken gündeme gelen küçük Özge, şimdi babasının yardımıyla koşabilmesi için geliştirdiği tavan düzeneği ile antrenmanlara başladı.

Baba Ali İhsan Yıldırım, 3 yıl önce evin tavanına yerleştirdiği düzenek ile Özge'nin yürümeyi öğrendiğini belirterek, "Pandemi sürecinden dolayı Özge bir süre dışarıya çıkamadı. Bunun için de Özge'nin hareketlerinde kısaltama oldu. Şimdi yeniden yürüyebilmesi ve hatta koyabilmesi için çalışmalara başladık. Hedefimiz, yürüyüş ve koşu protezi ile Özge'nin okul arkadaşları gibi koşmasını sağlamak" dedi. Özge'nin yürümeyi öğrendiği düzeneği çok sevdiğini belirterek, "Koşmasını sağlamak için özellikle bu düzeneği kullanıyorum. Çünkü, düzenekten önce sürekli düşüyordu. Ancak, bu sistem onu düşürmediği için güven veriyordu. Dışarıda da uzun yürüyüşler yaptırıyoruz. İnşallah yürümeyi nasıl öğrettiysem, koşmayı da öğreteceğim" diye konuştu.

ANTALYA Yürümeyi öğrendiği protezle koşu idmanlarına başladı

Kaynak: DHA

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