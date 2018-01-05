Antalya - Yolcu Otobüsüyle Çarpışan Minibüsün Sürücüsü Öldü

Yolcu otobüsüyle çarpışan minibüsün sürücüsü öldü



ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yolcu otobüsüyle çarpışan minibüsten yola düşen sürücü 38 yaşındaki Ömer Sarıdemir yaşamını yitirdi.



Manavgat D-400 karayolu Side Total Kavşağı'nda saat 23.00 sıralarında Antalya'dan gelen M.T.?nin kullandığı 01 CJZ 12 plakalı yolcu otobüsü, Side yönünden gelen Ömer Sarıdemir'in kullandığı 07 LS 317 plakalı panelvan tipi minibüsle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüs refüje çıkarken, sürücü Ömer Sarıdemir ise kapıdan fırlayıp yola düştü. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri asfalt yola düşerek başını sert zemine vuran Ömer Sarıdemir'in yaşamını yitirdiğini belirlendi. Ömer Sarıdemir'in cenazesi morga götürülürken, olay yerine gelen yakınları gözyaşlarını tutamadı. Ömer Sarıdemir'in elektrikçilik yaptığı, kazanın olduğu saatlerde akraba ziyaretinden döndüğü belirtildi. Kazanın ardından otobüs sürücüsü M.T. jandarma tarafından gözaltına alındı.



DÜN GECE DE KAZA OLMUŞTU



Aynı kavşakta dün gece yolcu otobüsü ile otomobilin karıştığı trafik kazasında da Ayşegül Ketboğa yaşamını yitirmiş, Emre Güler ve Meltem Gürkan yaralanmıştı. Manavgat Devlet Hastanesi'nde tedavileri süren yaralılardan Meltem Gürkan'ın yoğun bakım ünitesinde olduğu ve hayati tehlikeyi atlamadığı belirtildi.