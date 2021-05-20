ANTALYA YOLA FIRLAYAN MİNİK MEHMET FURKAN, KAMYONUN ALTINDA CAN VERDİ
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ANTALYA YOLA FIRLAYAN MİNİK MEHMET FURKAN, KAMYONUN ALTINDA CAN VERDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da sebze halinde kamyonetin açık kapısından inip babasının peşinden gitmeye çalışan 4 yaşındaki Mehmet Furkan Acar, kamyonun altında kalarak öldü.

Antalya'da sebze halinde kamyonetin açık kapısından inip babasının peşinden gitmeye çalışan 4 yaşındaki Mehmet Furkan Acar, kamyonun altında kalarak öldü.

*- Oğlunun ölümüyle sinir krizi geçiren Ercan Acar (37), "Şimdi ben kendimi nasıl affedeceğim. Yandım ağabey" diye gözyaşı döktü.

*- Kaza anı, güvenlik kamerasına da anbean yansıdı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesi Antalya Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Halinde meydana geldi. Beraberinde oğlu Mehmet Furkan Acar ile toptancı haline gelen Ercan Acar, kamyonetini park ettikten sonra sebze kasalarını düzeltmek için araçtan indi. Bu sırada Mehmet Furkan Acar, kamyonetin açık kapısından inip babasının peşinden gitmek isterken, İ.Ö.A'nın kullandığı 07 AGF 690 plakalı kamyonun altında kaldı. Kamyonun altında kalan oğlunu gören Ercan Acar, Mehmet Furkan'ın öldüğünü görünce sinir krizi geçirdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Minik Mehmet Furkan'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kamyon şoförü İ.Ö.A. ise polis tarafından gözaltına alındı.

'ŞİMDİ BEN KENDİMİ NASIL AFFEDECEĞİM'

Oğlunun cenazesinin bulunduğu yerden bir an olsun ayrılmayan Ercan Acar, "Şimdi ben kendimi nasıl affedeceğim. Ben seni nasıl göremedim. Kurban olduğum Allah'ım beni çocuğumla imtihan etti. Süt kokulu bir oğlum vardı. Onu da Allah aldı. Tek varlığımdı. Yandım ağabey, hiçbir şey ateşi kesmiyor" diye gözyaşı döktü. Kazayı duyduktan sonra gelen anne Şifa Acar da yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Oğlunun arkasından gözyaşı döken Şifa Acar, "Ne oldu benim yavruma. Ne yaptınız" diye gözyaşı döktü.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı, güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Küçük çocuğun kamyonetten inip babasının peşinden gittiği ve kamyonun altında kaldığı anlar görüntülere yansıdı.

ANTALYA YOLA FIRLAYAN MİNİK MEHMET FURKAN, KAMYONUN ALTINDA CAN VERDİ
ANTALYA YOLA FIRLAYAN MİNİK MEHMET FURKAN, KAMYONUN ALTINDA CAN VERDİ
ANTALYA YOLA FIRLAYAN MİNİK MEHMET FURKAN, KAMYONUN ALTINDA CAN VERDİ
ANTALYA YOLA FIRLAYAN MİNİK MEHMET FURKAN, KAMYONUN ALTINDA CAN VERDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ANTALYA YOLA FIRLAYAN MİNİK MEHMET FURKAN, KAMYONUN ALTINDA CAN VERDİ - Haberler
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