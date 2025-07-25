İhbarla birlikte Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter, arazözler, orman işçileri ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün TOMA araçları olay yerine sevk edildi. Antalya yangın söndü mü?

ANTALYA ORMAN YANGINLARINDA SON DURUM

Aksu'daki Kurşunlu Mahallesi, Muratpaşa'daki Güzeloba Mahallesi ve Manavgat'taki Güzelyalı Mahallesi'nde ormanlık alanlarda, henüz netleşmeyen bir nedenle yangın başladı. İhbarla birlikte Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter, arazözler, orman işçileri ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün TOMA araçları olay yerine sevk edildi.

YERLEŞİM YERLERİNE YAKIN NOKTALARDA TAHLİYELER

Aksu ve Muratpaşa'da yangınların yerleşim alanlarına yakın olması nedeniyle polis ekiplerinin yaptığı anonslarla çevredeki evler tahliye edildi. Havadan ve karadan müdahaleler devam ederken, söndürme çalışmaları yoğun şekilde sürdürülüyor.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GELEN VERİLER

Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya üzerinden, "Antalya / Aksu ve Muratpaşa'daki yangınlara müdahale ediyoruz. 8 helikopter, 32 arazöz, 2 iş makinesi, 186 personel görevde. Yangınları en kısa sürede kontrol altına almak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" şeklinde bir açıklama yaptı.

KONTROL ALTINA ALINAN ORMAN YANGINLARI

Antalya'nın Aksu, Muratpaşa ve Manavgat ilçelerindeki orman yangınları, ekiplerin yoğun çabası sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma faaliyetleri hâlâ devam ediyor.

YENİ YANGIN: GAZİPAŞA'DA GELİŞMELER

Öğle saatlerinde Gazipaşa ilçesi, Doğanca Mahallesi civarında yeni bir orman yangını haberi geldi. Bu yangına da kara ve hava ekipleri müdahale ediyor.

ANTALYA ORMAN YANGINLARINDA SON DURUM

Aksu'daki Kurşunlu Mahallesi, Muratpaşa'daki Güzeloba Mahallesi ve Manavgat'taki Güzelyalı Mahallesi'nde ormanlık alanlarda, henüz netleşmeyen bir nedenle yangın başladı. İhbarla birlikte Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter, arazözler, orman işçileri ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün TOMA araçları olay yerine sevk edildi.

YERLEŞİM YERLERİNE YAKIN NOKTALARDA TAHLİYELER

Aksu ve Muratpaşa'da yangınların yerleşim alanlarına yakın olması nedeniyle polis ekiplerinin yaptığı anonslarla çevredeki evler tahliye edildi. Havadan ve karadan müdahaleler devam ederken, söndürme çalışmaları yoğun şekilde sürdürülüyor.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GELEN VERİLER

Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya üzerinden, "Antalya / Aksu ve Muratpaşa'daki yangınlara müdahale ediyoruz. 8 helikopter, 32 arazöz, 2 iş makinesi, 186 personel görevde. Yangınları en kısa sürede kontrol altına almak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" şeklinde bir açıklama yaptı.

KONTROL ALTINA ALINAN ORMAN YANGINLARI

Antalya'nın Aksu, Muratpaşa ve Manavgat ilçelerindeki orman yangınları, ekiplerin yoğun çabası sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma faaliyetleri hâlâ devam ediyor.

YENİ YANGIN: GAZİPAŞA'DA GELİŞMELER

Öğle saatlerinde Gazipaşa ilçesi, Doğanca Mahallesi civarında yeni bir orman yangını haberi geldi. Bu yangına da kara ve hava ekipleri müdahale ediyor.