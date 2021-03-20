Antalya, turuncu kategoriden kırmızıya doğru ilerliyor
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Antalya, turuncu kategoriden kırmızıya doğru ilerliyor

20.03.2021 10:55 | Son Güncelleme: 20.03.2021 11:26
Antalya, turuncu kategoriden kırmızıya doğru ilerliyor

VAKA sayılarının yüksekliği nedeniyle turuncu kategoride bulunan Antalya, yüz binde 95'lik son veriyle kırmızı kategoriye doğru ilerliyor.

VAKA sayılarının yüksekliği nedeniyle turuncu kategoride bulunan Antalya, yüz binde 95'lik son veriyle kırmızı kategoriye doğru ilerliyor. Kentin en kalabalık caddesinde gezintiye çıkan vatandaşların, maske ve fiziki mesafeye dikkat etmedikleri görüldü.

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs salgınıyla mücadelede risk hesaplamasının vaka sayılarına göre belirlendiği yeni uygulamada iller, risk durumlarına göre kırmızı, turuncu, sarı ve mavi renklere ayrıldı. Vaka sayılarının nüfusa oranına göre hesaplanarak oluşturulan kategorilerde kırmızı iller yüksek riskli ilan edilirken, mavi renkler ise güvenli olarak belirlendi.

Turizm kenti Antalya, renk kategorisinde geçen hafta turuncu kategorisinde yer aldı. Vaka sayısı yüz binde 87'lerde olan kentte bu oran son bir haftada 95'lere çıktı. Kırmızı kategoriye çok yaklaşan kentte kurallarına uyulmadığı görüldü. Kentin yaya trafiğinin en yoğun olduğu Kazım Özalp Caddesi'nde vatandaşın kurallara uymadığı dikkati çekti.KURALLARA UYULMADIBazı kişiler maskelerini çene altlarına takarken, bazıları ise kollarında taşımayı tercih etti. Caddenin daraldığı bazı noktalarda fiziki mesafe ise uygulanmadı.Engelli olduğunu ve yoğunluk nedeniyle endişe ettiğini ifade eden Ali Aksoy, "Zaten çok nadir dışarı çıkıyorum. Kırmızıya yaklaşıyor olmamız beni endişelendiriyor, ama yapacak bir şey yok. Vurdumduymazlık ve dikkatsizlik var. Maske ve fiziki mesafe kuralına uyulmuyor" dedi.

Maskeyi kolunda taşıyan Ayşe Çetin ise neden maske takmadığı sorulduğunda "Haklısınız, özür dilerim. Kusura bakmayın" demekle yetindi. Çetin, maskeyi takmadan kalabalık caddede insanlar arasında yürümeye devam etti.


Antalya, turuncu kategoriden kırmızıya doğru ilerliyor
Antalya, turuncu kategoriden kırmızıya doğru ilerliyor
Antalya, turuncu kategoriden kırmızıya doğru ilerliyor
Antalya, turuncu kategoriden kırmızıya doğru ilerliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan ÇINAR

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