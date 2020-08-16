ANTALYA Türk gemileri Demre'den ayrıldı, Yunan fırkateyni Meis'e döndü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ANTALYA Türk gemileri Demre'den ayrıldı, Yunan fırkateyni Meis'e döndü

Türk gemileri Demre'den ayrıldı, Yunan fırkateyni Meis'e döndüTÜRKİYE'nin sismik araştırma gemisi 'Oruç Reis' için NAVTEX ilan etmesinin ardından Antalya'nın Demre ilçesine demirlenen, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait 2 fırkateyn ve 1 römorkör ayrıldı.

16.08.2020 14:22 | Son Güncelleme: 16.08.2020 14:27

Türk gemileri Demre'den ayrıldı, Yunan fırkateyni Meis'e döndü

TÜRKİYE'nin sismik araştırma gemisi 'Oruç Reis' için NAVTEX ilan etmesinin ardından Antalya'nın Demre ilçesine demirlenen, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait 2 fırkateyn ve 1 römorkör ayrıldı. Yunanistan'ın Meis Adası önünde bekleyen Yunan fırkateyni de adanın önüne gece geri döndü.

'Oruç Reis Gemisi'nin yapacağı sismik araştırmalar için NAVTEX ilan edilmesinin ardından Demre'nin Çayağzı Limanı açıklarında 10 Ağustos'tan bu yana Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait römorkör sabit olarak beklerken, 2 fırkateyn de dönüşümlü olarak bölgede seyre çıkıyordu. Geceleri 3 gemi de Demre'nin Çayağzı Limanı'nda demir atıyordu. Bugün öğle saatlerine doğru fırkateynler, arka arkaya yola çıktı ardından da römorkör, Çayağzı Limanı'ndan ayrıldı.

Fırkateynlerden biri ile römorkörün, denize açılarak, Antalya yönüne doğru yol aldığı görüldü. Diğer fırkateynin de Kaş yönüne doğru giderek, Kaş önlerinde dolaşmaya başladığı öğrenildi.

Öte yandan dün Meis Adası önünden ayrılan Yunan fırkateyninin gece geri döndüğü görüldü.

ANTALYA Türk gemileri Demre'den ayrıldı, Yunan fırkateyni Meis'e döndü

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı 3. Sayfa
Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Cinsel istismara uğrayıp yastıkla boğularak öldürülen kadının katili 18 yıl sonra yakalandı 3. Sayfa
Cinsel istismara uğrayıp yastıkla boğularak öldürülen kadının katili 18 yıl sonra yakalandı
Aşırı hızla seyreden aracın çarpması sonucu hamile kadın ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti Dünya
Aşırı hızla seyreden aracın çarpması sonucu hamile kadın ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti
Rusya güzel haberi verdi! Koronavirüs aşısı 'Sputnik V'nin üretimi başladı Dünya
Rusya güzel haberi verdi! Koronavirüs aşısı 'Sputnik V'nin üretimi başladı
Duygu Delen'in ölümü sonrası tutuklanan Mehmet Kaplan'ın bir kadının daha ölümüne neden olduğu ortaya çıktı 3. Sayfa
Duygu Delen'in ölümü sonrası tutuklanan Mehmet Kaplan'ın bir kadının daha ölümüne neden olduğu ortaya çıktı
Sörloth Leipzig ile görüştü! Anlaşma çok yakın Spor
Sörloth Leipzig ile görüştü! Anlaşma çok yakın
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz 2022 ylı sonunda Ayder'i turizme açmak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz 2022 ylı sonunda Ayder'i turizme açmak
Konya'da koronavirüs vaka sayısındaki artış haritaya da yansıdı! Kent kırmızıya büründü
Konya'da koronavirüs vaka sayısındaki artış haritaya da yansıdı! Kent kırmızıya büründü
Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum, 200 bin kişi ölebilir
Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum, 200 bin kişi ölebilir
Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de görev yapan Kemal Reis fırkateyninin son fotoğraflarını paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de görev yapan Kemal Reis fırkateyninin son fotoğraflarını paylaştı
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Diyarbakır'da sosyal deney yapıp aç olduklarını söyleyerek çocuklardan yardım isteyen Youtuberlar, duygusal anlara imza attı
Diyarbakır'da sosyal deney yapıp aç olduklarını söyleyerek çocuklardan yardım isteyen Youtuberlar, duygusal anlara imza attı
İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun
İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya yetkili değil
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya yetkili değil
Arsenal, Mesut Özil'i Galatasaray'a önerdi! Mali şartlar araştırılacak
Arsenal, Mesut Özil'i Galatasaray'a önerdi! Mali şartlar araştırılacak
Site kurallarına uymak istemedi, aracıyla koca kapıyı yerinden söktü
Site kurallarına uymak istemedi, aracıyla koca kapıyı yerinden söktü
Yunan Başbakan, Fransız savaş uçaklarının önünde poz verdi
Yunan Başbakan, Fransız savaş uçaklarının önünde poz verdi
Milli futbolcu Kaan Ayhan, Sassuolo'ya transfer oldu
Milli futbolcu Kaan Ayhan, Sassuolo'ya transfer oldu
Son Dakika: Türkiye, Doğu Akdeniz'de Yavuz sondaj gemisinin çalışmaları için yeni bir Navtex ilan etti
Son Dakika: Türkiye, Doğu Akdeniz'de Yavuz sondaj gemisinin çalışmaları için yeni bir Navtex ilan etti
4 yaşındaki çocuğu kaçırıp, 250 bin lira fidye istediler
4 yaşındaki çocuğu kaçırıp, 250 bin lira fidye istediler
Son Dakika: Trabzon'da heyelan can aldı! Aracıyla giderken toprak altında kalan adam son anlarını kaydetmiş
Son Dakika: Trabzon'da heyelan can aldı! Aracıyla giderken toprak altında kalan adam son anlarını kaydetmiş
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a gözdağı: Oruç Reis'e en küçük müdahale olursa gereğini yaparız
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a gözdağı: Oruç Reis'e en küçük müdahale olursa gereğini yaparız
Yunanistan Başbakanı Miçotakis tahrik etmeye devam ediyor! Bomba yüklü F-16 önünde poz verdi
Yunanistan Başbakanı Miçotakis tahrik etmeye devam ediyor! Bomba yüklü F-16 önünde poz verdi
Salda Gölü'nde vatandaşların oluşturduğu çamur havuzları yasaklandı
Salda Gölü'nde vatandaşların oluşturduğu çamur havuzları yasaklandı
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Çinli 'süper baba' kızını ölümden böyle kurtardı
Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı
Sterling'in boş kaleye atamadığı pozisyon, Manchester City-Lyon maçına damga vurdu
Sterling'in boş kaleye atamadığı pozisyon, Manchester City-Lyon maçına damga vurdu
Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu
Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu
Arkadaşlarıyla denize giren genç kız akıntıya kapılarak boğuldu! 4 saat önce denizin fotoğrafını sosyal medyada paylaşmış
Arkadaşlarıyla denize giren genç kız akıntıya kapılarak boğuldu! 4 saat önce denizin fotoğrafını sosyal medyada paylaşmış
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Angela Merkel Meral Akşener Devlet Bahçeli Aleksandr Lukaşenko
Magazin Hümeyra Nihat Doğan Demet Akalın Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Çocuk Ağustos Akdeniz
Şu an buradasınız: ANTALYA Türk gemileri Demre'den ayrıldı, Yunan fırkateyni Meis'e döndü - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.8.2020 14:27:45. #1.14#
title