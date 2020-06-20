ANTALYA Tilkiyi 'gel pisi pisi' diye çağırıp, besliyor
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ANTALYA Tilkiyi 'gel pisi pisi' diye çağırıp, besliyor

Tilkiyi 'gel pisi pisi' diye çağırıp, besliyorAntalya'nın Manavgat ilçesinde oturan Süleyman Yıldız, evinin yanına gelen tilkiyi 'gel pisi pisi' diye çağırıp, yiyecek veriyor.

ANTALYA Tilkiyi 'gel pisi pisi' diye çağırıp, besliyor
20.06.2020 11:05 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:05

Tilkiyi 'gel pisi pisi' diye çağırıp, besliyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde oturan Süleyman Yıldız, evinin yanına gelen tilkiyi 'gel pisi pisi' diye çağırıp, yiyecek veriyor.

Manavgat Oymapınar Mahallesi'nde yaşayan Süleyman Yıldız, bir süre önce evinin yanına gelen tilkinin yiyecek aradığını fark etti. Tilkinin yiyecek bulmak için vatandaşların kümes hayvanlarına zarar verebileceğini düşünen Süleyman Yıldız, bunu engellemek için dışarı yiyecek bıraktı. İlk başlarda bir süre etrafta insan olmadığı zamanlarda yiyecekleri alan tilki, zamanla Süleyman Yıldız'a alıştı. Her gün aynı saatlerde gelerek yiyecekleri alan tilkiyle Süleyman Yıldız arasında bir bağ oluştu.

Süleyman Yıldız'ın kedi çağırır gibi 'Gel pisi pisi' diye seslenmesini duyarak gelen tilki her gün yiyeceğini alarak ormana gidiyor.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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