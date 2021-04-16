ANTALYA TADİLAT YAPIMI SIRASINDA İŞÇİNİN ÜSTÜNE DUVAR GÖÇTÜ
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ANTALYA TADİLAT YAPIMI SIRASINDA İŞÇİNİN ÜSTÜNE DUVAR GÖÇTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da 4 katlı bir binanın 2'nci katındaki dairede tadilat yapıldığı sırada Suriye vatandaşı Selami Muhammet (50) isimli işçinin üzerine duvar göçtü.

Antalya'da 4 katlı bir binanın 2'nci katındaki dairede tadilat yapıldığı sırada Suriye vatandaşı Selami Muhammet (50) isimli işçinin üzerine duvar göçtü. Olay sırasında duvar ile balkon demiri arasına sıkışan Muhammet, çevreden yardıma koşanlar tarafından kurtarılarak hastaneye götürüldü. Olay, saat 10.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi, İsmet Gökşen Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. Tadilat yapıldığı sırada kırılan duvar, büyük bir gürültü ile Suriye vatandaşı Selami Muhammet'in üzerine göçtü. Olay sırasında balkon demirleri ile duvar arasında sıkışan Muhammet'in yardımına apartmanda bulunan işyeri sahipleri koştu. Sıkıştığı yerden itfaiye ve vatandaşların yardımıyla güçlükle çıkartılan Selami Muhammet, sedye ile aşağıya indirildikten sonra ambulansa alınarak, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kırma işleminin büyük bir gürültü ile yapıldığı binanın sallandığını söyleyen apartman sakini Funda Karakoç, "Bina oldukça eski. Sabah erken saatlerden itibaren çalışma sürüyor. Öyle vuruyorlar ki anlatamam. Bina komple sallanıyor. Bir şey olmasa bari dedim. Ancak, sonuç ortada" dedi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

ANTALYA TADİLAT YAPIMI SIRASINDA İŞÇİNİN ÜSTÜNE DUVAR GÖÇTÜ
ANTALYA TADİLAT YAPIMI SIRASINDA İŞÇİNİN ÜSTÜNE DUVAR GÖÇTÜ
ANTALYA TADİLAT YAPIMI SIRASINDA İŞÇİNİN ÜSTÜNE DUVAR GÖÇTÜ
ANTALYA TADİLAT YAPIMI SIRASINDA İŞÇİNİN ÜSTÜNE DUVAR GÖÇTÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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