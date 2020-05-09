ANTALYA Süpürgesiyle dans ederek temizliğe renk kattı
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ANTALYA Süpürgesiyle dans ederek temizliğe renk kattı

ANTALYA Süpürgesiyle dans ederek temizliğe renk kattı
09.05.2020 14:52 | Son Güncelleme: 09.05.2020 14:59

Süpürgesiyle dans ederek temizliğe renk kattıTemizlik işçisi Ali Arı, elinde süpürgesi ve küreğiyle sokakları dans ederek temizliyor.

Süpürgesiyle dans ederek temizliğe renk kattı

Temizlik işçisi Ali Arı, elinde süpürgesi ve küreğiyle sokakları dans ederek temizliyor. Kıvrak figürlerle süpürgesini havaya atıp tutarak çalışan Arı, "Evimde de böyleyim. Eşime temizlikte yardım ediyorum. Dans ederek kısa sürede evi temizliyoruz" dedi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde oturan ve Muratpaşa Belediyesi'nde 10 yıldır temizlik görevlisi olarak çalışan Ali Arı (36) işini severek yapıyor. Her sabah 07.00'da görevine başlayan Arı, çevresinde de arı gibi çalışkan olmasıyla tanınıyor. Meydankavağı Mahallesi'ndeki 10 sokağın temizliğinden sorumlu Ali Arı, sessiz sokaklarda temizlik yaparken sevdiği şarkıları düşünerek kendini ritme kaptırıyor.

Öyle ki bazen saatlerce hiç durmadan süpürgesi ve küreğiyle dans ederek mesaisini tamamlıyor. Güneş gözlüğünü yanından eksik etmeyen Arı'nın süpürgeyle yaptığı kıvrak hareketler ise mahallede yaşayan vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Ali Arı'nın değişmez kuralı ise 'Dans edemediğim temizlik, temizlik değildir'. Muratpaşa Belediyesi ise Arı'nın danslı temizliğine bir klip hazırlayarak belediyenin resmi sosyal medya hesabından paylaştı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Muratpaşa Belediyesi tarafından verilen koruyucu maskeyle mesaisini sürdüren Arı, dans ederek çalışmanın kendisine çok keyif verdiğini ve mutlu olduğu söyledi. Evde de temizlik yaptığını ve eşinin bu durumdan memnun olduğunu anlatan Arı, "Ev küçük olunca istediğim figürleri yapamıyorum. Sokakta daha rahat ve özgürce dans ediyorum. Ne yaptığımı bilmiyorum kendimi kaybediyorum. Eşim bu durumdan memnun. Kısa sürede evi dans ederek temizliyorum. İlk başlarda müzik dinleyerek temizlik yapardım, müzikle dans ettiğimi fark ettim. Öyle bir alışkanlık oldu bende" dedi.

ANTALYA Süpürgesiyle dans ederek temizliğe renk kattı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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