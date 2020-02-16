: Antalya şubat ortasında yaz sıcağını görenler sahili doldurdu

16.02.2020 16:44 | Son Güncelleme: 16.02.2020 16:49

Şubat ortasında yaz sıcağını görenler sahili doldurdu

ANTALYA'da şubat ayında hava sıcaklığı 21 dereceyi görünce Konyaaltı Sahili tıka basa doldu.

Türkiye'nin birçok bölgesine karlı ve soğuk hava hakimken turizm kenti Antalya'da hava sıcaklığı yaz mevsimini aratmıyor. Şubat ayında 21 dereceyi gören hava sıcaklığı nedeniyle kentte yaşayan yerli ve yabancı tatilciler ile kent sakinleri, güneşli ve sıcak havanın tadını dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde çıkardı. Bazı tatilciler kumsalda güneşlenirken bazıları ise sahil bandındaki çimlere uzanarak keyif sürdü. Güneşli havanın keyfini ise en çok çocuklar çıkardı. Deniz kenarında kıyafetleriyle birlikte suyla oynayan çocuklara, balık tutmak için olta atan balıkçılar eşlik etti.

Sahilde sıcak havanın keyfini süren Filiz ve Abdullah Tetik çifti, bugün bir yakınlarının Sivas'tan geldiğini ve Antalya'daki hava sıcaklığına şaşırdığını söyledi. Antalya'yı çok sevdiklerini ve havanın tadını çıkardıklarını belirten Tetik çifti, bugünü sahilde bitireceklerini ifade etti.

Sahilde yürüyüş yapan Ekrem ve Aytül Öncü çifti de Antalya'da kış mevsiminin olmadığını, her ayın yaz gibi sıcak geçtiğini söyledi.

Bir başka tatilci Nevin Korkmaz ise şubat ayında dahi kentin sıcak hava imkanı sunduğunu söyledi.

Kaynak: DHA

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