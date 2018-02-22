Antalya Şevki Yılmaz: Darbe, Domuz Eti Yemek Gibi Haramdır

Şevki Yılmaz: Darbe, domuz eti yemek gibi haramdır

Kapatılan Refah Partisi'nin Rize eski milletvekili Şevki Yılmaz, darbenin, domuz eti yemek gibi haram olduğunu belirterek, "Peygamberlerin hiçbiri ihtilalle gelmedi. Peygamberler inkilapçıdır, ihtilal ise şeytan ve yandaşlarının yapısıdır. Dinimiz darbe dini değil, sevgi dinidir" dedi.

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Öğrenci Konseyi ve Akil Öğrenciler Topluluğu'nun 'Bir Hilal Uğruna' adıyla düzenlediği etkinlikte 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gaziler, Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda öğrencilerle buluştu. Konferansa, kapatılan Refah Partisi Rize eski milletvekili Şevki Yılmaz, şehit yakınları ve gaziler Nihal Olçok, Musa İlhan, Vahide Şefkatlioğlu, Safiye Bayat, Mustafa Öksüz, Görkem Mert Altaylar ve Nebahat Topaloğlu konuşmacı olarak katıldı. Kuran-ı Kerim'in okunduğu gecede, şehit Ömer Halisdemir için yazılan şiirin okunması, duygulu anların yaşanmasına neden oldu.

'DURUM TESPİTİ'

15 Temmuz darbe girişimi gecesi eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok, o gece çok değişik bir şey yaşandığını söyledi. O gece yaş, cinsiyet, din, dil ve ırkın olmadığını kaydeden Olçok, "Bu kadar olağanüstü bir geceden sonra birlik ve beraberliğin sağlanmasından sonra birkaç ay içinde bu duyguyu kaybediyor olmamız bizi düşünmeye sevk etmeli. Bu bir sitem değil, sadece durum tespitidir" dedi.

10 YAŞINDAKİ GAZİ: VATAN SAĞ OLSUN

15 Temmuz'un en genç gazilerinden 10 yaşındaki Görkem Mert Altaylar ise yaşadıklarını şu şekilde anlattı: "Araba ile giderken araçta birden bir panik yaşadık. Annemler araba çarptı zannetti, onlar aşağıya inince korktum. Tank bir anda üstümden geçti, kolum ve leğen kemiğim kırıldı. O zaman bayağı korktum, kırık bacağımla yürümeye çalıştım, olmadı. Beni kurtaranlar vatan sağ olsun."Diğer katılımcılar da o gece yaşadıklarını anlattı.

'DARBE DOMUZ ETİ YEMEK GİBİDİR'

Anıların anlatılmasının ardından sahneye çıkan eski milletvekili Şevki Yılmaz, dua okudu. Dinleyicileri de duaya ortak eden Yılmaz, Anadolu'yu Türklere teşvik edenin Hz. Muhammet olduğunu söyledi. Peygamberlerin tümünün emperyalizme karşı olduğunu kaydeden Yılmaz, peygamberlerin tamamının zenginlerin yanında doğduğunu, ancak mazlumların yanında yer aldığını aktardı. Şevki Yılmaz, "Darbe, domuz eti yemek gibi haramdır. Peygamberlerin hiçbiri ihtilalle gelmedi. Peygamberler inkilapçıdır, ihtilal ise şeytan ve yandaşlarının yapısıdır. Dinimiz darbe dini değil, sevgi dinidir" dedi.

TÜRKLER SAYESİNDE AMERİKA BULUNDU

Anadolu'nun, barış köprüsünün kilit taşı olduğu için Türkiye'nin düşmanları olduğunu iddia eden Şevki Yılmaz, Amerika kıtasının Türklerin atası sayesinde bulunduğunu söyledi. Yılmaz, "Anadolu, Müslümanların eline geçince Afrika ve Asya'ya gidip köle ticareti yapamadılar. Osmanlı tokadının uzanamadığı yerlerde, 'Hindistan'a nasıl gideriz' diye okyanuslarda yol ararken önlerine boş Amerika adası geldi. Orada, Kızılderilileri yaktılar, bizim korkumuzdan Amerika'ya yerleştiler" diye konuştu.