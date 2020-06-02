Antalya şehidini uğurluyor
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Antalya şehidini uğurluyor

Siirt'in Pervari ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan 27 yaşındaki Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan'ın naaşı, baba evinde alınan helalliğin ardından şehitliğe götürüldü.

Antalya şehidini uğurluyor
02.06.2020 18:32 | Son Güncelleme: 02.06.2020 18:43

Siirt'in Pervari ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan 27 yaşındaki Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan'ın naaşı, baba evinde alınan helalliğin ardından şehitliğe götürüldü. Anne Ayşe Özcan, "Celalim kalk da selam ver, düğün yapacaktım sana" dedi.

Siirt'in Pervari ilçesinde dün saat 21.30 sıralarında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan 2 askerden Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan'ın naaşı askeri uçakla Antalya Hava Meydan Komutanlığına getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı ailesinin yaşadığı Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki evine getirildi. Burada yapılan dua ve alınan helalliğin ardından şehidin naaşı toprağa verilmek üzere Uncalı Mezarlığındaki şehitliğe götürüldü. Baba Tuncer Özcan ve dede Celal Özcan (90) taziyeleri kabul etti. Şehidin kardeşi lise öğrencisi Berke Özcan ise ağabeyinin askeri üniformasını giydi.

Baba Tuncer Özcan ve anne Ayşe Özcan ile şehidin kardeşi Berke Özcan, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin eşi Ayça Özcan da hayat arkadaşının tabutuna dokunup ağladı. Anne Ayşe Özcan, "Yavrum kuzum, kalk da sağa bir sola selam ver. Düğün yapacaktım kuzum sana. Celal'im kalk. Ben seni böyle mi gönderdim kuzum" diye feryat etti.

Şehidin akrabaları cenaze aracının ardından uzun süre gözyaşı döktü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Manşet

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