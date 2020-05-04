ANTALYA Patara'daki Neron Deniz Feneri, 1968 yıl sonra ışık verecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ANTALYA Patara'daki Neron Deniz Feneri, 1968 yıl sonra ışık verecek

ANTALYA Patara'daki Neron Deniz Feneri, 1968 yıl sonra ışık verecek
04.05.2020 09:20 | Son Güncelleme: 04.05.2020 09:24

Patara'daki Neron Deniz Feneri, 1968 yıl sonra ışık verecekLİKYA Birliği'nin başkenti olan Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'nde Roma İmparatoru Neron tarafından dönemin prestij projesi olarak yaptırılan Patara Neron Deniz Feneri'nin restorasyon ihalesi süreci tamamlandı.

Patara'daki Neron Deniz Feneri, 1968 yıl sonra ışık verecek

LİKYA Birliği'nin başkenti olan Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'nde Roma İmparatoru Neron tarafından dönemin prestij projesi olarak yaptırılan Patara Neron Deniz Feneri'nin restorasyon ihalesi süreci tamamlandı. Patara Neron Deniz Feneri, 1968 yıl sonra yeniden ışık saçmaya başlayacak.

Antalya Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından yapılan Patara Neron Deniz Feneri Rekonstrüksiyon İhalesi gerçekleştirildi. İhaleyi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yeterlilik belgesi alan Barbaros Mühendislik Limited Şirketi, KDV dahil 9 milyon lira ile aldı. Neron Deniz Feneri'nin restorasyonu için bir bilim kurulu oluşturulacak. Alanda bir taş hastanesi oluşturulacak. Burada 2004 yılında dönemin kazı başkanı Prof. Dr. Fahri Işık ve daha sonra kazı başkanlığını devralan Prof. Dr. Havva İşkan Işık tarafından ortaya çıkarılan, fenere ait 2 bin 600 orijinal taşın tasnifi yapılacak, taşların iç ve dış cidarının kurgusu gerçekleştirilecek.

1968 YIL SONRA BÖLGEYE IŞIK SAÇMAYA BAŞLAYACAK

Antalya Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Neron Deniz Feneri'nin restorasyonu 2 yıl içinde tamamlanacak. 2011 yılında başlayan ilk restorasyonda tamamlanan 6 metre podyumun üzerine, orijinal taşlarla yaklaşık 26 metre yüksekliğinde ve 6 metre çapında Neron Deniz Feneri'nin kulesi yeniden inşa edilecek. Fenerin çevre düzenlemesi yapılacak. Podyumun kare biçimindeki çevresi 80 metre, alanı ise 400 metrekare. Restorasyon tamamlanınca MS 54 yılında inşa edilen fener, 1968 yıl sonra bölgede ışık saçmaya başlayacak.

DÜNYADAKİ İKİNCİ DENİZ FENERİ

Patara Deniz Feneri, Roma İmparatoru Neron tarafından MS 54 yılında bir prestij projesi olarak yaptırıldı. Fenerin üzerinde altın harflerle kimin tarafından yapıldığı, yapım tarihiyle ilgili yazıt bulunuyor. Dünyadaki ikinci deniz feneri olarak inşa edilen deniz feneri, iki tane olarak inşa edilmiş. Ancak birisi kumlar altında kalmış. Dünyadaki ilk deniz feneri Mısır'ın İskenderiye şehrinde bulunan İskenderiye Feneri olarak biliniyor. Ancak Neron Deniz Feneri, orijinal taşlarıyla ayağa kaldırılacak ilk fener olma özelliği taşıyor. Neron Deniz Feneri'nin, 1481 yılında meydana gelen depremde yıkıldığı tahmin ediliyor. Kazılarda çıkarılan taş yazıtlarda, Patara Meclisi ve Patara halkının dönemin valisi Sextus Marcias'a, "Likya halkını 8 yıl boyunca hiç rüşvet almadan, hakça yönettiğiniz için ve şehrimizi güzel yapılarla süslediğiniz için teşekkür ederiz" yazısı yer alıyor.

FENER YENİDEN AYAĞA KALKACAK

Türkiye turizmine çok önemli katkı sağlayacak Antalya Valisi Münir Karaoğlu'nun da çok önem verdiği restorasyon projesiyle, Likya Birliği kentlerindeki önemli bir kültürel miras, tekrar ayağa kaldırılmış olacak.

ANTALYA Patara'daki Neron Deniz Feneri, 1968 yıl sonra ışık verecek

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan mekanlar Mayıs ayında açılacak Haberler
Koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan mekanlar Mayıs ayında açılacak
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım Haberler
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe, teknik direktörlüğe Nenad Bjelica'yı getirecek, Emre Belözoğlu sportif direktör olacak Haberler
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe, teknik direktörlüğe Nenad Bjelica'yı getirecek, Emre Belözoğlu sportif direktör...
Kabine, normalleşmeyi ve sınavları konuşacak; 20 yaş altına ise Erdoğan'dan izin yok Haberler
Kabine, normalleşmeyi ve sınavları konuşacak; 20 yaş altına ise Erdoğan'dan izin yok
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de şimdi de 'katil arı' paniği: İnsanları öldürebiliyor Haberler
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de şimdi de "katil arı" paniği: İnsanları öldürebiliyor
Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan baba, vurularak yakalandı Haberler
Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan baba, vurularak yakalandı
Trafikte saldırıya uğrayan 3 kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı: Sopayla başımıza vurdu
Trafikte saldırıya uğrayan 3 kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı: Sopayla başımıza vurdu
Dünyaca tanınan uyuşturucu kaçakçıcı Nejat Daş gözaltına alındı
Dünyaca tanınan uyuşturucu kaçakçıcı Nejat Daş gözaltına alındı
Eski Diyanet İşleri Başkanı: Büyük günahları Kur'an ve sünneti ele alarak güncellemek gerekiyor
Eski Diyanet İşleri Başkanı: Büyük günahları Kur'an ve sünneti ele alarak güncellemek gerekiyor
Ömer Döngeloğlu'nun eşi Zeynep Döngeloğlu'nun vefat ettiği iddiaları yalanlandı
Ömer Döngeloğlu'nun eşi Zeynep Döngeloğlu'nun vefat ettiği iddiaları yalanlandı
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz
Yavaş'ın başlattığı kampanya örnek oldu, Gaziantep Valiliği zimem defterlerini kapattı
Yavaş'ın başlattığı kampanya örnek oldu, Gaziantep Valiliği zimem defterlerini kapattı
Tıbbi yardım gönderdiğimiz ABD, bize ihanet etmekte ısrarcı! Şimdi de yeni bir PKK timi kuruyor
Tıbbi yardım gönderdiğimiz ABD, bize ihanet etmekte ısrarcı! Şimdi de yeni bir PKK timi kuruyor
Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'den ayrılmak en doğru karardı
Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'den ayrılmak en doğru karardı
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı: Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı: Kuvvetli yağış geliyor
Bakan Fahrettin Koca, sağlık çalışanları adına bestelenen şarkıyı Twitter'dan paylaştı
Bakan Fahrettin Koca, sağlık çalışanları adına bestelenen şarkıyı Twitter'dan paylaştı
Sahte polis kimliğiyle gasp yapan Suriye uyruklu 3 kişi yakalandı
Sahte polis kimliğiyle gasp yapan Suriye uyruklu 3 kişi yakalandı
Hali hazırda 96 bin koronavirüs vakasının bulunduğu İran, camileri yarın ibadete açıyor
Hali hazırda 96 bin koronavirüs vakasının bulunduğu İran, camileri yarın ibadete açıyor
Yoksul hastaları tedavi ettiği için hakkında soruşturma başlatılan Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Yoksul hastaları tedavi ettiği için hakkında soruşturma başlatılan Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüs...
Atatürk Havalimanı'ndan 17/35 pistlerinin devre dışı bırakıldığı resmen ilan edildi
Atatürk Havalimanı'ndan 17/35 pistlerinin devre dışı bırakıldığı resmen ilan edildi
Son Dakika: 3 günlük sokağa çıkma yasağında 27 bin 828 kişiye ceza kesildi
Son Dakika: 3 günlük sokağa çıkma yasağında 27 bin 828 kişiye ceza kesildi
İngiltere'de koronavirüs hastalarını ve salgını takip etmek için 'korona takip uygulamasının' denemesine başlanıyor
İngiltere'de koronavirüs hastalarını ve salgını takip etmek için "korona takip uygulamasının" denemesine...
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 1 milyon 150 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 1 milyon 150 bini aştı
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Koronanın Wuhan'daki laboratuvarda yapıldığına dair kanıtlar var
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Koronanın Wuhan'daki laboratuvarda yapıldığına dair kanıtlar var
Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 61 artarak 3 bin 397'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 61 artarak 3 bin 397'ye yükseldi
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 489 kişi öldü
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 489 kişi öldü
Ambulans helikopterin tarlasına inmesine izin vermeyen kadına 3180 lira para cezası kesildi
Ambulans helikopterin tarlasına inmesine izin vermeyen kadına 3180 lira para cezası kesildi
Kırıkkale'de din görevlisi, kurduğu ses sistemiyle komşularına evlerinde teravih namazı kıldırıyor
Kırıkkale'de din görevlisi, kurduğu ses sistemiyle komşularına evlerinde teravih namazı kıldırıyor
Tottenham Teknik Direktörü Mourinho: Bayern Münih mağlubiyetinden sonra arabanın içinde saatlerce ağladım
Tottenham Teknik Direktörü Mourinho: Bayern Münih mağlubiyetinden sonra arabanın içinde saatlerce ağladım
Survivor'da yarışmacı seçme hakkı olan Gönüllüler takımı, üst üste Ersin'i seçince tartışma çıktı
Survivor'da yarışmacı seçme hakkı olan Gönüllüler takımı, üst üste Ersin'i seçince tartışma çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Donald Trump Ekrem İmamoğlu Berat Albayrak
Magazin Hadise Sibel Can Acun Ilıcalı Nur Yerlitaş
Spor Ali Koç Jose Sosa Ersun Yanal Burak Yılmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Mayıs Samsun Antalya Vezirköprü
Şu an buradasınız: ANTALYA Patara'daki Neron Deniz Feneri, 1968 yıl sonra ışık verecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.5.2020 09:41:35. #1.14#
title