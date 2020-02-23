: Antalya otomobiliyle iş yerine giren sürücü hayatını kaybetti

23.02.2020 13:50 | Son Güncelleme: 23.02.2020 13:52

Otomobiliyle iş yerine giren sürücü hayatını kaybetti

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kontrolünden çıkan otomobille bir iş yerine giren Yavuz Yılmaz (53) yaşamını yitirdi. Yavuz Yılmaz'ın direksiyon başında kalp krizi geçirdiği tahmin edilen kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Akdeniz Üniversitesi Manavgat Turizm Fakültesi istikametinden gelen Yavuz Yılmaz'ın kullandığı 07 TT 132 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak hızla caddede bulunan Ali Ay'ın bisiklet tamir atölyesine girdi. İş yerinin kepenginin parçalandığı kazayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza sebebiyle ağır yaralanan Yavuz Yılmaz, sağlık ekipleri tarafından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yavuz Yılmaz müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yavuz Yılmaz'ın cenazesi morga konuldu. Kalp krizi geçirdiği için kaza yaptığı tahmin edilen Yavuz Yılmaz'ın cenazesi kesin ölüm sebebi belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kaza çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde Yavuz Yılmaz'ın kullandığı otomobil, hızla gelerek iş yerine çarptığı yer aldı.

Kaynak: DHA

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