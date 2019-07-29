ANTALYA Otomobil otobüse çarptı 2 yaralı

Otomobil otobüse çarptı 2 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobilin park halindeki otobüse çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün sabah saatlerinde D400 karayolunun Kahyalar Mahallesi Haçbel mevkiinde meydana geldi. Mehmet Karapınar'ın (23) kullandığı 07 HN 028 plakalı otomobil, iddiaya göre bozulduğu için yol kenarında park halinde duran 07 C 32704 plakalı otobüse arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin hurdaya döndüğü kazada Mehmet Karapınar ile aynı araçta bulunan Mehmet Çelik (60) yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılar tedaviye alındı.

Kaynak: DHA