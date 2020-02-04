: Antalya örnek sürücü halk otobüsünde unutulan dövizi sahibine teslim etti

04.02.2020 15:34 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:39

Örnek sürücü halk otobüsünde unutulan dövizi sahibine teslim etti

ANTALYA'da halk otobüsü sürücüsü İbrahim Bardak, otobüste unutulan ve içinde yaklaşık 107 bin liralık döviz bulunan çantayı sahibine teslim etti.

Antalya'da, emekli Avukat Yunus Gülbaş, toplu ulaşım esnafı İbrahim Bardak'ın kullandığı VF01 Varsak - Fakülte hattında içinde 18 bin dolar bulunan el çantasını unuttu. Otobüsten indikten bir süre sonra çantasını kaybettiğinin farkına varan Gülbaş, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Bu sırada iki kadın yolcu otobüs içindeki çantayı bularak otobüs şoförü İbrahim Bardak'a teslim etti. Aynı anda çağrı merkezinden gelen ihbar üzerine otobüsünü durduran Bardak, çantayı açınca içinde döviz olduğunu gördü ve amirlerine bilgi verdi. Çantayı muhafaza eden şoför Bardak, daha sonra Varsak Altıayak Depolama Alanı'na geldi.

KISA SÜREDE ÇANTAMA KAVUŞTUM

Çantasının güven içinde olduğunu öğrenen yolcu Yunus Gülbaş, Varsak Altıayak Depolama Alanı'nda toplu ulaşım esnafı İbrahim Bardak'la buluşarak tutanak ile birlikte çantayı teslim aldı.

Şehir merkezindeki işlerini tamamladıktan sonra evinde dönmek için VF01 Varsak - Fakülte hattına bindiğini söyleyen Yunus Gülbaş, 'Kepez Park durağında otobüsten indim ve arkadaşlarımla görüşmek için bir kafeye gittim. Eve dönerken çantamın olmadığını fark ettim. Sonra Büyükşehir Belediyesi'ni arayarak durumu ilettim. Onlar da sağ olsun hemen harekete geçti. Kısa süre içerisinde çantanın, içindeki paralarla birlikte otobüste olduğunu bildirdiler. Çantamın içerisinde 18 bin dolar vardı, yaklaşık 100 bin TL'nin üzerinde" diye konuştu.

BULUNACAĞINI DÜŞÜNMÜYORDUM

"Çantayı kaybettikten sonra yeniden bulabileceğime dair hiç ümidim yoktu" diye konuşan yolcu Gülbaş, toplu ulaşım şoförü İbrahim Bardak'ı artık kardeşi olarak gördüğünü söyleyerek kendisine ve yardımcı olan Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: DHA

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