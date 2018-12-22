Antalya Okçular Tekkesi'nde Mezuniyet Merasimi

Antalya'da Okçular Tekkesinden mezun olan yaklaşık 200 kemankeşe sertifika dağıtıldı.

Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'ndaki Antalya Okçular Tekkesi Tesisleri'nde "Vakt-i Tevekkül Kemankeş" merasimi ile "Türk Okçuluğu Tanıtım ve Yarışma" projesinin lansmanı gerçekleştirildi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, programda yaptığı konuşmada, ecdadın at binip, kılıç kuşanarak ve ok atarak Orta Asya'dan Orta Avrupa'ya kadar geldiğini söyledi.

Vali Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Biz bugün hem ata iyi bineceğiz hem kılıcı iyi kuşanacağız hem de oku en iyi şekilde atacağız ama bununla yetinmeyeceğiz. Çağın atı neyse, çağın gerekli olan binek aracını da biz üretip, ona da biz bineceğiz. Çağın en iyi silahını da biz üreteceğiz. Onu da biz atacağız. Geçmişten, gelenekten, örften kopmadan bugünü ve geleceği inşa edeceğiz."

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise, ok ve yayın tarih boyunca Türklerin ayrılmaz parçası olduğunu vurguladı.

Çocukların tekkede, ecdadın kurduğu medeniyetlerin manevi dünyasını da soluyarak eğitim aldığını ifade eden Başkan Türel, okçuluğu yeniden sevdiren Antalya Okçular Tekkesi yöneticilerini ve eğitmenlerini kutladı.

Türel, "Bugün bir spor olarak nitelendirdiğimiz okçuluk, aslında bizim tarihle olan bağlantının ve zaferlerin hatırlatıcısıdır. Bugün kardeşlerimizin kemankeşlik eğitimi sonrası mezuniyeti için bir aradayız. Elhamdülillah artık çocuklarımız yetişti, mezun etmeye başladık, ne mutlu." diye konuştu.

Antalya Okçular Tekkesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Sümeyye Gamze Uçar da, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın "Öze dönüş bir geriye gidiş olmasın. Özümüzü kuşanıp geleceğe yürümek; geleceğimizi daha güçlü temeller üzerinde kurmak olsun inşallah." sözünü hedef aldıklarını söyledi.

Tarihi Okçular Tekkesi ve Türk okçuluğu kültürünü yaşatmak için Antalya Okçular Tekkesi'nin kurulduğunu belirten Uçar, "Vakt-i Tevekkül Kemankeş" eğitiminin 3 aylık özel bir program olduğunu, "Türk Okçuluğu Tanıtım ve Yarışma" projesinin de Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Antalya Okçular Tekkesi arasında imzalandığını aktardı.

Projeyle 14-24 yaş arası gençlerin hedef alındığını dile getiren Uçar, Türk okçuluğu kültürü ile tanışmaları ve fiilen bu kültürü yaşamalarının amaçlandığını sözlerine ekledi.

Kur'an-ı Kerim okunan etkinlikte, kemankeşlerin Sultan Alparslan skeci beğeni kazandı.

Program sonunda mezun olan kemankeşlere sertifikaları verildi.

Vali Karaloğlu ve diğer protokol mensupları, sporcuların atışlarını izledi.

Kaynak: AA