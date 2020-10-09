Antalya'nın tarihi simgelerine Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı
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Antalya'nın tarihi simgelerine Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı

09.10.2020 12:17 | Son Güncelleme: 09.10.2020 12:21
Antalya'nın tarihi simgelerine Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı

ANTALYA'nın tarihi simgeleri Saat Kulesi ve Yivli Minare'ye, Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtarmak için harekat başlatan Azerbaycan'a destek vermek amacıyla Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı.

ANTALYA'nın tarihi simgeleri Saat Kulesi ve Yivli Minare'ye, Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtarmak için harekat başlatan Azerbaycan'a destek vermek amacıyla Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı.

Antalya'da Sivil Düşünce Derneği (SDD), Ermenistan'ın Azeri köylerini hedef almasının ardından Karabağ'ı işgalden kurtarmak için harekat başlatan Azerbaycan'a destek verdi. Dernek başkanı Hidayet Gültekin ve üyeler, kentin tarihi simgeleri Saat Kulesi ve Yivli Minare'ye Türk ve Azerbaycan bayraklarını yan yana astı. Dev bayraklar dalgalanırken, çevreden geçen vatandaşlar da bol bol fotoğraf çekti.Ermenistan'ın saldırıları karşısında Azerbaycan'a verdikleri desteği göstermek için yan yana Türk ve Azerbaycan bayrağı astıklarını belirten Dernek Başkanı Gültekin, "Can Azerbaycan'ın yanındayız. Bizler iki devlet bir milletiz. Yüksek sesle ilan ediyoruz ki, Ermenistan 30 yıl işgal ettiği Karabağ için tazminat ödemelidir. Hatta savaşı sivil bölgelere taşımasının da bir bedeli olmalı ve Lahey Uluslararası Adalet Divanı'nda cezalandırılması için dava açılmalıdır" dedi.


Antalya'nın tarihi simgelerine Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı
Antalya'nın tarihi simgelerine Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı
Antalya'nın tarihi simgelerine Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı
Antalya'nın tarihi simgelerine Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı
Antalya'nın tarihi simgelerine Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim LALELİ

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