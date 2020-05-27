Antalya'nın park ve bahçelerinde çocuk sesleri
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Antalya'nın park ve bahçelerinde çocuk sesleri

ANTALYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altındaki çocuklar, bugün 4 saat için çıktı.

Antalya'nın park ve bahçelerinde çocuk sesleri
27.05.2020 14:10 | Son Güncelleme: 27.05.2020 14:14

ANTALYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altındaki çocuklar, bugün 4 saat için çıktı. Aileleriyle park ve bahçelere akın eden çocuklar, güneşli havanın keyfini çıkardı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş grubundaki çocuklar, bugün 11.00 ile 15.00 saatleri arasında üçüncü kez sokağa çıktı. Antalya'da yerleşim yerlerine yakın park ve bahçeler, çocuklarla doldu. Konyaaltı Seyir Terası'na gelen aileler, çocuklarıyla birlikte selfie çekti. Park ve bahçelerde oynayan çocukların çoğunun maske taktığı gözlendi.

Kentin simgesi olan Cumhuriyet Meydanı da çocukların akınına uğradı. Atatürk Anıtı'na tırmanan çocuklar, gölgede dinlendi. Evde çok sıkıldıklarını, kendilerine ayrılan 4 saatlik zamanı oyun oynayarak, değerlendireceklerini belirten çocukların bir kısmı top oynadı, bir kısmı ise doyasıya koştu.Çocuğuyla Konyaaltı Seyir Terası'na gelen Ayşe Akçora, "3 ayın ardından çocuklar evde çok sıkıldı. Hava çok güzel tadını çıkarıyoruz. Çocuklar dışarıda daha mutlu" dedi.2 çocuğuyla seyir terasının keyfini çıkaran Selin Akçora ise "Hava çok güzel. Evde çok sıkılıyorlar, dışarı çıkınca eğleniyorlar" diye konuştu. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 3 aya yakın süredir evde olduğunu belirten Serkan Doğan (14), "Hava almaya geldik, gezeceğiz. Evde çok daraldık. Maskemizi taktık, sahilde arkadaşlarımızla gezeceğiz" dedi.

Mehmet Ali Alıcı (?14) ise "Arkadaşlarımla buluşup denize gitmeyi özledim. Hep aynı yüzleri görüyorum. Biraz değişiklik olsun, diye dışarı çıktım. Denize girmeyi, plajda oturmayı çok özledim" diye konuştu. 


Kaynak: DHA

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