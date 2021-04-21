Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir camide her gün 500 ekmek dağıtılıyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir camide başlatılan kampanyayla ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine her gün 500 ekmek dağıtımı yapılıyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir camide başlatılan kampanyayla ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine her gün 500 ekmek dağıtımı yapılıyor.

Kavaklı Mahallesi'ndeki Hacı Ayşe Kasapoğlu Camisi'ni yaptıran hayırsever Kasapoğlu ailesi ile caminin görevlisi tarafından ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahipleri için ekmek kampanyası başlatıldı.

Günde 350 ekmekle başlayan kampanyada dağıtılan ekmek sayısı, talebin fazla olması nedeniyle 500'e yükseltildi. Caminin imam hatibi ve Vefa Sosyal Destek Grubu Görevlisi Ahmet Aladağ ile gönüllü 3 kişi, fırından gelen ekmekleri, cami bahçesinde her gün vatandaşlara ücretsiz dağıtıyor.

Görevliler, ayrıca kayıt yaptıran ihtiyaç sahiplerine yapılan inceleme sonrasında 300 liralık gıda yardımında da bulunuyor.

Aladağ, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Manavgat'ta turizm sektöründe çalışan birçok insanın, işsiz kaldığını ve zor günler geçirdiğini belirtti.

Bu ailelere ramazan ayında yardımcı olmak için harekete geçtiklerini anlatan Aladağ, ikindi namazından sonra caminin bahçesine kurulan ekmek standında gönüllü vatandaşların her gün ekmek dağıttıkları söyledi.

İlçe Müftüsü Abdullah Eroğlu da ihtiyaç sahiplerine katkı sağlayabilmek amacıyla yapılan bu kampanyayı başlatan hayırseverlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur