Antalya'nın konuştuğu cinayette yeni detaylar: Uykusunda öldürmüş
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Antalya'nın konuştuğu cinayette yeni detaylar: Uykusunda öldürmüş

19.02.2021 09:08 | Son Güncelleme: 19.02.2021 09:13
Antalya'nın konuştuğu cinayette yeni detaylar: Uykusunda öldürmüş

Antalya'da doktor olan eşi Yusuf Kaan Bozkurt (58) tarafından kıskançlık nedeniyle öldürülen Gamze Kaçar Bozkurt'un (38) ölümüyle ilgili kahreden detay ortaya çıktı. Yusuf Kaan Bozkurt'un eşi Gamze Kaçar Bozkurt'u, uyduğu sırada tabancayla ensesine ateş ederek öldürdüğü belirlendi.

Doktor Yusuf Onur Kaan Bozkurt'un (58) diyetisyen eşi Gamze Kaçar Bozkurt'u (38) tabancayla vurup öldürdükten sonra intihar ettiği olayı konuşurken, çift, kentte yayımlanan bir magazin dergisinin bu ayki sayısında tanışma hikayelerini ve aralarındaki aşkı anlatmıştı. Evlilik sürecinde kısa süreli bir ayrılık yaşayan çiftin, tekrar buluşmaları sonrasında verdikleri röportaj, 'Bilim ve aşk bir arada' başlığıyla dergide kapak olmuştu. Röportajda, Diyetisyen Bozkurt'un, doktor eşi Kaan ile ilgili, "Benim ona olan aşkımın başlamasında, gelip ayağına yatan sokak kedilerinin ve köpeklerinin payı çok büyük. Beni Kaan Bey'in zekası ve merhameti etkiledi" sözleri dikkat çekti. Çift arasında sık sık tartışma yaşandığı öne sürüldü.

Olay, Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi 3043 Sokak'taki bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. Kıskançlık nedeniyle sürekli tartıştıkları öne sürülen Doktor Yusuf Onur Kaan Bozkurt ile diyetisyen eşi Gamze Kaçar Bozkurt, dün öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yeniden tartıştı. Cinnet getiren Kaan Bozkurt, eşini tabancayla vurduktan sonra aynı silahla kendisini vurdu.

Olay, çiftin kızlarının akşam saatlerinde kreşten eve gelmesiyle ortaya çıktı. Zili çalan küçük kız, kapıyı açan olmayınca, karşı dairedeki anneannesinin yanına gitti. Gamze Kaçar Bozkurt'un annesi Nurdan Kaçar, yedek anahtarla eve girdiğinde kızı ile damadını kanlar içerisinde yerde yatarken bulup, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Bozkurt çiftinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından Yusuf Onur Kaan Bozkurt ve Gamze Kaçar Bozkurt'un cansız bedenleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Çiftin yakınları ise gözyaşlarını tutamadı. Küçük kız ise yakınları tarafından götürüldü.

UYKUSUNDA ÖLDÜRÜLMÜŞ

Gamze Kaçar Bozkurt'un, 3-4 gündür grip nedeniyle evde tedavi gördüğü, saat 12.30 sıralarında ilaç alıp uyuduğu, kısa süre sonra eşi Yusuf Kaan Bozkurt'un tabancayla ensesine ateş ederek öldürdüğü belirlendi. Çiftin, kendi çocuklarının ise olmadığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Celal Adan Hulusi Akar Muharrem İnce Fahrettin Koca
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Prens Harry Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Aykut Kocaman Osman Özköylü Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kar Pkk Milli Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'nın konuştuğu cinayette yeni detaylar: Uykusunda öldürmüş - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 09:13:30. #1.16#
title