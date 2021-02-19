Antalya'nın konuştuğu cinayette yeni detaylar: Uykusunda öldürmüş

Antalya'da doktor olan eşi Yusuf Kaan Bozkurt (58) tarafından kıskançlık nedeniyle öldürülen Gamze Kaçar Bozkurt'un (38) ölümüyle ilgili kahreden detay ortaya çıktı. Yusuf Kaan Bozkurt'un eşi Gamze Kaçar Bozkurt'u, uyduğu sırada tabancayla ensesine ateş ederek öldürdüğü belirlendi.

Doktor Yusuf Onur Kaan Bozkurt'un (58) diyetisyen eşi Gamze Kaçar Bozkurt'u (38) tabancayla vurup öldürdükten sonra intihar ettiği olayı konuşurken, çift, kentte yayımlanan bir magazin dergisinin bu ayki sayısında tanışma hikayelerini ve aralarındaki aşkı anlatmıştı. Evlilik sürecinde kısa süreli bir ayrılık yaşayan çiftin, tekrar buluşmaları sonrasında verdikleri röportaj, 'Bilim ve aşk bir arada' başlığıyla dergide kapak olmuştu. Röportajda, Diyetisyen Bozkurt'un, doktor eşi Kaan ile ilgili, "Benim ona olan aşkımın başlamasında, gelip ayağına yatan sokak kedilerinin ve köpeklerinin payı çok büyük. Beni Kaan Bey'in zekası ve merhameti etkiledi" sözleri dikkat çekti. Çift arasında sık sık tartışma yaşandığı öne sürüldü.

Olay, Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi 3043 Sokak'taki bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. Kıskançlık nedeniyle sürekli tartıştıkları öne sürülen Doktor Yusuf Onur Kaan Bozkurt ile diyetisyen eşi Gamze Kaçar Bozkurt, dün öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yeniden tartıştı. Cinnet getiren Kaan Bozkurt, eşini tabancayla vurduktan sonra aynı silahla kendisini vurdu.

Olay, çiftin kızlarının akşam saatlerinde kreşten eve gelmesiyle ortaya çıktı. Zili çalan küçük kız, kapıyı açan olmayınca, karşı dairedeki anneannesinin yanına gitti. Gamze Kaçar Bozkurt'un annesi Nurdan Kaçar, yedek anahtarla eve girdiğinde kızı ile damadını kanlar içerisinde yerde yatarken bulup, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Bozkurt çiftinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından Yusuf Onur Kaan Bozkurt ve Gamze Kaçar Bozkurt'un cansız bedenleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Çiftin yakınları ise gözyaşlarını tutamadı. Küçük kız ise yakınları tarafından götürüldü.

UYKUSUNDA ÖLDÜRÜLMÜŞ

Gamze Kaçar Bozkurt'un, 3-4 gündür grip nedeniyle evde tedavi gördüğü, saat 12.30 sıralarında ilaç alıp uyuduğu, kısa süre sonra eşi Yusuf Kaan Bozkurt'un tabancayla ensesine ateş ederek öldürdüğü belirlendi. Çiftin, kendi çocuklarının ise olmadığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı