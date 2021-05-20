ANTALYA'NIN EN ZENGİN KÜTÜPHANESİ KAPILARINI AÇTI

KEPEZ Belediyesi'nin eski Dokuma Fabrikası'na enerji sağlayan trafo binasını kütüphaneye dönüştürdüğü Cemil Meriç Kütüphanesi kapılarını kitapseverlere açtı.

KEPEZ Belediyesi'nin eski Dokuma Fabrikası'na enerji sağlayan trafo binasını kütüphaneye dönüştürdüğü Cemil Meriç Kütüphanesi kapılarını kitapseverlere açtı. Başkan Tütüncü, Antalya'nın en zengin kütüphanesini 19 Mayıs'ta gençlere armağan etti.

Antalya'nın en zengin kütüphanesi olan Cemil Meriç Kütüphanesi'nin açılışına Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya Milletvekilleri Tuğba Vural Çolak, Mustafa Köse, Kemal Çelik, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, oda başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar ve davetliler katıldı.

366 GÜNDE BÜYÜK BAŞARI

Törenin açılış konuşmasını yapan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, milli mücadelenin başladığı 19 Mayıs'ta şehrin gençlerine, şehrin en zengin kütüphanesini armağan ettiklerini söyledi. Başkan Tütüncü, "İstedik ki, onlar bu güzel mekanda bilgiyle buluşsunlar, bilgiyle aydınlansınlar ve kendilerine bilginin ışığında güzel bir gelecek inşa etsinler. Takvimler 17 Mayıs 2020'yi gösterirken, bugün açılışını yaptığımız Cemil Meriç Kütüphanesi yani bundan tam 366 gün evvel köhne bir fabrikanın yıkılmaya yüz tutmuş trafo binasıydı. Arkadaşlarım büyük bir gayretle, azimle çalışarak burayı şehrin bugün itibariyle en zengin halk kütüphanesi haline dönüştürdüler. 366 gün gibi kısa bir sürede böylesi bir başarıya imza atan çalışma arkadaşlarımı yürekten, gönülden kutluyorum."

DOKUMAPARK'A 10 AYRI MÜZE

Pamuklu Dokuma Fabrikası'nın yıllar önce Antalya'nın gündeminde çok nahoş bir şekilde gündeme geldiğini, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söyledi. "Burası alışveriş merkezine dönüştürülmesi tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı" diyen Başkan Tütüncü, "Bu ifadelerimin arkasında küllenmiş bir mazinin acı hatıralarını tekrarlamak, ya da bir polemiğe kapı aralamak yok. Tam tersine, biz arkadaşlarımızla birlikte çalıştık gayret ettik. Bizde sayın Cumhurbaşkanımıza, aziz milletimize, Antalyalılara mahcup olmadık. Bugün geldiğimiz noktada, Türkiye'de eşine benzerine rastlanmamış bir koruma projesini halkımızla birlikte, sivil toplumun katılımıyla birlikte var ettik. İşte! Bu binaların hepsi korundu" dedi. Başkan Tütüncü konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Korunan binalar şu anda burada 10 ayrı müze oldu. Bir büyük 'Modern Sanat Galerisi' oldu. Onlarca sanat atölyelerine kavuştu. Bu mekanla birlikte 23 bin 500 metre kare nitelikli bir botanik bahçeye ev sahipliği yapar hale geldi. ve burası kentin 500 bin yıllık hatıralarına ışık tutan 25 yıldır Antalya'da özlemi çekilen kentin en güzel müzelerinden birisi yapıldı."

TÜBİTAK işbirliğiyle DokumaPark'a Türkiye'nin en büyük bilim merkezi'nin yapıldığını da vurgulayan Başkan Tütüncü, Pil Fabrikası'nı da tıpkı Dokuma mantığıyla güzel bir Millet Bahçesi haline dönüştüreceklerini söyledi.

200 BİN KİTAP KAPASİTELİ

Kepez Belediye Başkanı Tütüncü, kütüphanenin şehir açısından, okumaya dair önemli bir milat olduğunu vurguladı, "Burada 200 bin kitap kapasitesi bulunmakta. 19 Mayıs 2021 itibariyle, 100 bin kitapla 'bismillah' dediğimiz kütüphanede daha kapasitemiz olduğunu ifade etmek isterim" dedi. Başkan Tütüncü, sözlerine şöyle devam etti:

"Kütüphanecilik tarihinin bilinen en büyük bağış kampanyasını gerçekleştirdik. 65 binden fazla kitap bağışlandı. Ortaya son derece renkli, çok çeşitli zengin bir koleksiyon çıktı. Yabancı dillerde de oldukça başarılı eserler var kütüphanemizde. Sadece Türkçe eserler değil, Rusça, İngilizce, İspanyolca, Portekizce, Arapça, Osmanlıca, Kürtçe eserlere kadar burada çok zengin bir koleksiyonun olduğu, çok seçkin bir kütüphane kuruldu."

Başkan Tütüncü, kütüphanenin henüz açılmadan 2 ödüle layık görüldüğünü, kütüphaneye ismi konan Cemil Meriç'in gözünün nurunu kitaplarda bırakan bir bilge olduğunu söyledi. 2023'de Kepez'de 16 yeni kütüphanenin olacağını, kütüphanenin en büyüğünün Akdeniz Üniversitesi'nin hemen karşısına ve 500 binlik kapasiteli olarak yapılacağıanı müjdeledi. Başkan Tütüncü, Dokuma'ya kazandırılacak Antalya'nın en büyük çocuk kütüphanesin de "Dr. Burhanettin Onat Çocuk Kütüphanesi" adının verileceğini açıkladı.

VALİ YAZICI'DAN TEŞEKKÜR

Açılış törenine katılan Antalya Valisi Ersin Yazıcı'da, kütüphane, okul gibi benzeri güzel açılışlarda bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Vali Yazıcı, "Kepez'in bilgi çağını yakaladığını görmekten, çağı yakalamış süper lige aday olan Türkiye'nin geleceğini, vizyonunu yakalamış bir belediye başkanının burada görmüş olmaktan çok mutluyum" dedi. "Biz Antalya olarak, Kepez olarak bu yolda hızlı adımlarla, büyük adımlarla ilerliyoruz" diyerek sözlerine devam eden Vali Yazıcı, "Bunu burada görmüş olmaktan çok mutluyum. Cemil Meriç Kütüphanemiz, DokumaPark'a, Antalya'ya ve Kepez'e hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah buradaki ışık hiç sönmesin. Buradaki kitaplar çok çabuk yıpransın" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle Antalya'nın en zengin kütüphanesi hizmete açıldı. Açılışın ardından Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve beraberindeki heyet Cemil Meriç Kütüphanesi'ni gezdi. Daha sonra saatler 19.19'u gösterdiğinde Cemil Meriç Kütüphanesi önünde İstiklal Marşı okundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı