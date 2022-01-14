Antalya'nın betonlaşmasının 36 yılı, uydu fotoğraflarıyla belgelendi

ANTALYA (DHA) - SON yıllarda aldığı göçle nüfusu artan Antalya'daki betonlaşma hızı, 1984 ve 2020 yılları arasında çekilen uydu fotoğraflarıyla belgelendi. Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ramazan Özçelik, "Biz şehirleşmedik, betonlaştık" dedi.

Tarım ve turizmdeki iş ihtiyacı artan Antalya'nın nüfusu, son yıllarda aldığı göçle artmaya başladı. Türkiye'nin en kalabalık 5'inci kenti olan Antalya'da nüfus 2021 itibarıyla 2,5 milyonun üzerine çıktı. Artan nüfusa bağlı olarak betonlaşma da hız kazandı. Hızlı betonlaşmayla birlikte kent merkezindeki özel ve kamusal yeşil alan sayısı azaldı. Kentin son 36 yılda yaşadığı değişim ise uydu fotoğraflarıyla yapılan 'time lapse video' ile belgelendi. 1984 yılında çekilen uydu fotoğraflarında kentin yeşil olduğu, yıllar geçtikçe rengin griye döndüğü görülüyor.

Şu anda yapılan kentsel dönüşüm projelerinin hepsini yanlış bulduklarını söyleyen Balcı, "Şu an kentsel dönüşüm adı altında yapılan projeler beraberinde ciddi nüfus yoğunluğu getirmektedir. Bununla beraber ulaşımda, otoparkta, yeşil alan ihtiyaçlarının problemleri ve alt yapıda yaşanacak problemleri beraberinde getirmektedir. Mikro ölçekte değil makro ölçekte bakmak gerekiyor" diye konuştu.