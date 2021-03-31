ANTALYA Melek İpek, 112 görevlisine 'Kocamı vurdum, çabuk yetişin' dedi
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ANTALYA Melek İpek, 112 görevlisine 'Kocamı vurdum, çabuk yetişin' dedi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Melek İpek, 112 görevlisine 'Kocamı vurdum, çabuk yetişin' dediAntalya'da çıplak bir şekilde işkence görüp, kendisini ölümle tehdit eden 12 yıllık eşi Ramazan İpek'i (36) öldüren Melek İpek'in (31), olay sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi ile yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı.

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Melek İpek, 112 görevlisine 'Kocamı vurdum, çabuk yetişin' dedi

Antalya'da çıplak bir şekilde işkence görüp, kendisini ölümle tehdit eden 12 yıllık eşi Ramazan İpek'i (36) öldüren Melek İpek'in (31), olay sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi ile yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı. Melek İpek'in telefondaki görevliye, "Kocamı vurdum, çabuk yetişin" dediği öğrenildi. Olay, 7 Ocak günü, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde meydana geldi. Servis şoförlüğü yapan Ramazan İpek ile 12 yıllık eşi Melek İpek arasında tartışma çıktı. Ramazan İpek, kıyafetlerini çıkarttığı eşini kelepçe takarak saatlerce dövdü. İşkence ve dayaktan gözleri şişen ve morluk oluşan Melek İpek halsiz kalırken, eşi Ramazan İpek kendisini ve 2 çocuğunu öldüreceğini belirterek sabaha karşı evden ayrıldı. Birkaç saat sonra eve dönen Ramazan İpek, karşısında elleri kelepçeli halde av tüfeğiyle bekleyen Melek İpek'i buldu. İkili arasında çıkan arbede sırasında Melek İpek, tüfekle eşini vurup öldürdü, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Melek İpek'i çıplak vaziyette elleri kelepçeli buldu. Kelepçeleri açılan Melek İpek'e ambulansta müdahale edildi. Gözaltına alınan Melek İpek, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Cumhuriyet savcısının 'haksız tahrik' indirimi uygulanmasını istediği iddianamede, Melek İpek'in 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması talep edildi. Melek İpek, cuma günü saat 15.30'da Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıkacak.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI

Döşemealtı L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olan Melek İpek'in, 112 Acil Çağrı Merkezi ile yaptığı görüşmenin detayları dava dosyasına eklendi. Melek İpek ile 112 görevlisi arasında geçen konuşma ise şöyle;

Melek İpek: Kocamı vurdum, çabuk yetişin

112 Görevlisi: Nasıl vurdunuz, neyle?

Melek İpek: Tartışıyorduk, tüfekle vurdum

112 Görevlisi: Nereden arıyorsunuz?

Melek İpek: Döşemealtı, Antalya Döşemealtı

112 Görevlisi: Yağca Mahallesi mi?

Melek İpek: Hayır Ilıca Mahallesi

112 Görevlisi: Ilıca Mahallesi, Ilıca Köyü diye mi geçiyor?

Melek İpek: Evet

112 Görevlisi: Tamam ambulans gönderiyoruz.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

ANTALYA Melek İpek, 112 görevlisine 'Kocamı vurdum, çabuk yetişin' dedi
ANTALYA Melek İpek, 112 görevlisine 'Kocamı vurdum, çabuk yetişin' dedi
ANTALYA Melek İpek, 112 görevlisine 'Kocamı vurdum, çabuk yetişin' dedi
ANTALYA Melek İpek, 112 görevlisine 'Kocamı vurdum, çabuk yetişin' dedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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