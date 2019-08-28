Antalya mavi ışık' hastası poyraz bebek sağlığına kavuştu, sünnet oldu

28.08.2019 11:22

Mavi Işık' hastası Poyraz bebek sağlığına kavuştu, sünnet oldu

'Mavi ışık' diye tabir edilen 'Crigler Najjar' hastalığı nedeniyle günde 10-12 saat arasında ışık tedavisi gören, babasından yapılan karaciğer nakliyle sağlığına kavuşan 5 yaşındaki Poyraz Ergün (Poyraz bebek), sünnet oldu. Ergün ailesi, zor günlerin ardından Poyraz'ın bu günlerini gördükleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Antalya'da Servet- Zeliha Ergün çiftinin 4 Kasım 2014 tarihinde dünyaya gelen bebekleri Poyraz'a, doğumundan 3 gün sonra dünyada yaklaşık 200 bebekte görülen 'mavi ışık' hastalığı olarak bilinen 'Crigler-Najjar teşhisi konuldu. Her gün mavi ışık alabilmesi için babası Servet Ergün tarafından sanayide yaptırılan mavi ışık düzeneğiyle evde tedavi edilmeye çalışılan Poyraz bebek, olayın basına yansımasının ardından hastaneye yatırıldı. Birçok gönüllü verici, hastalığı nedeniyle ten rengi sarı olan Poyraz bebeğe karaciğerinin bir kısmını vermek istedi. Ancak vericilerin hiçbirinin karaciğerinin uygun olmadığı ortaya çıktı.

105 kilo olması nedeniyle verici olamayan, kilo vermek amacıyla spor ve diyet sonucu 95 kiloya düşen Servet Ergün'ün karaciğerinden 1 Eylük 2015 tarihinde alınan parça, İstanbul Memorial Hastanesi'nde Poyraz Ergün'e başarıyla nakledildi.

Karaciğerin uyum sağlamasıyla sağlığına kavuşan Poyraz Ergün, bugün Antalya'da özel bir hastanede sünnet oldu. Erkekliğe adım atan Poyraz Ergün, operasyonun ardından taburcu oldu ve evinin yolunu tuttu.

MAVİ IŞIKLA HAYATA TUTUNDU

Oğlunun erkekliğe ilk adımını attığı günleri görünce çok mutlu olduklarını belirten malulen emekli baba Servet Ergün, Poyraz doğduktan 3 gün sonra rahatsızlandı. Bunun üzerine hemen hastaneye gittik. Maalesef Poyraz'ın dünyada 202 kişide bir görülen bir hastalığı olduğunu öğrendik. Bununla ilgili oğlumu hayata tutmak için mavi ışık yaptım. Bir müddet mavi ışıkta kaldı. Daha sonra benden alınan karaciğer nakliyle hayata tutundu şimdi çok şükür güzel günler gördük. Poyraz bugün sünnet oldu. Sağlık durumu gayet iyi diye konuştu.

'ŞÜKÜR BUGÜNLERİ DE GÖRDÜK'

Poyraz'ın sağlık takibinin Akdeniz Üniversitesi'ndeki doktorlar tarafından yapıldığını belirten baba Servet Ergün, oğlunun hayata tutunabilmesi için birçok kişinin nakil için seferber olduğunu anlattı. Baba Ergün, Bir gün bir hayal kurarsın hiçbiri gerçek olmaz ama bir gerçek yaşarsın hiçbir hayale sığmaz. Şükürler olsun ki bu günleri gördük. Ne mutlu bize dedi.

CANIM ACIDI AĞLADIM

Poyraz Ergün ise Hastaneye gittik. Orada sünnet oldum. Canım acıdı, ağladım dedi.

'HİÇ HAYAL EDEMEZDİM'

Ev kadın olan anne Zeliha Ergün da Poyraz'ın bugünlerini gördük çok şükür. Poyraz'ın bugünlere geleceğini hiç hayal edemezdim. Çok zorluklar atlattık. Ne mutlu bize diye konuştu.

Kaynak: DHA