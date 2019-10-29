Antalya kundaklanan stüdyoda yanarak ölen japon sanatçılar için kaş'ta anıt yapıldı

29.10.2019 10:32

Kundaklanan stüdyoda yanarak ölen Japon sanatçılar için Kaş'ta anıt yapıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Dünya Animasyon Günü etkinliği kapsamında, temmuz ayında Japonya'nın Kyoto şehrindeki bir stüdyonun kundaklanması sonucu yanarak can veren animasyon sanatçıları için 4.2 metrelik anıt yapıldı.

Japonya'nın Kyoto şehrinde bu yıl temmuz ayında bir stüdyonun kundaklanması sonucu çok sayıda animasyon sanatçısı yaşamını yitirdi. Bu sanatçılar anısına Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kılınçlı Mahallesi-Kaş yolu üzerindeki Çizgi Film Değirmeni'nde bir anıt yapıldı. Çizgi Film Değirmeni kurucusu Fatih Küçük tarafından yapılan anıt, 28 Ekim Dünya Animasyon Günü'nde açıldı. Anıtın açılışına İngiliz animasyon sanatçısı ve çizgi film eğitmeni İsabel Stenhousa, Akdeniz Üniversitesi, Antalya Akev Üniversitesi ve Kaş'a bağlı Kasaba Mahallesi Şehit Yusuf Polat Ortaokulu'ndan öğretim üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler de katıldı.

İngiliz animasyon sanatçısı ve çizgi film eğitmeni İsabel Stenhouse, önce ölen animasyon sanatçıları anısına, Türk katılımcılara çizgi film eğitimi verdi. Ardından anıtın etrafı taşlardan temizlendi. Anıt çevresine çiçekler dikildi ve tanıtımı yapılarak anıt açılmış oldu. Çizgi Film Değirmeni kurucusu Fatih Küçük tarafından taştan yapılan anıt 4.2 metre yüksekliğinde, 1.1 metre genişliğinde. Anıtın etrafında her biri farklı renkte 35 kalem yer alıyor. Her kalem Japonya'da yaşamını yitiren bir animasyon sanatçısını temsil ediyor.

İngiliz sanatçı İsabel Stenhouse, Animasyon topluluğu, uluslararası bir topluluktur. Bu nedenle Türkiye'de, bu talihsiz olayın anısına inşa edilmiş bir anıtı görmek oldukça mutluluk verici dedi.

'ONLARI BURADA ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİK'

Anıtın yapımcısı Fatih Küçük, Geçen aylarda Japonya'da 35 animasyon sanatçısı, üzücü bir şekilde yanarak can verdi. Bizler de Torosların eteğinde, dağ başında bir çizgi film okulu olarak onların acısını yüreğimizde hissettiğimiz için bir anıt yaptık. Onları burada ölümsüzleştirdik diye konuştu.

Ortaokul öğrencisi Fatma Beyazıt, Japonya'da 35 sanatçımızın yanarak ölmesinden sonra burada yapılan anıtta onları andık. Çiçek diktik ve çevresini temizledik dedi.

Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Furkan Tunçel de, Japonya'da yanarak ölen 35 animasyon sanatçısı için burada bir anıt yapılmış. Akdeniz Üniversitesi öğrencileri olarak bu anıtta onları andık. Sanat evrensel bir olgudur. Onların acısı bizim acımızdır diye konuştu.

Kaynak: DHA