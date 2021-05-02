ANTALYA KUMRU, KURTARILMAYI BEKLEYEMEDİ
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ANTALYA KUMRU, KURTARILMAYI BEKLEYEMEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da cam ile panjur arasına sıkışan kumruyu kurtarmak için iki polis, 2 itfaiye aracı ile birlikte 4 itfaiye eri seferber oldu.

ANTALYA'da cam ile panjur arasına sıkışan kumruyu kurtarmak için iki polis, 2 itfaiye aracı ile birlikte 4 itfaiye eri seferber oldu. Ekipler kuşu bulunduğu yerden kurtarmak isterken, kumru uçup gitti. Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi 132 Sokak üzerindeki sitede bulunan apartmanın ikinci kat balkonunda bir kumrunun mahsur kaldığı ihbarını alan polis ve itfaiye ekipleri, belirtilen adrese geldi. Panjur ile cam arasına sıkıştığı görülen kuşu kurtarmak isteyen itfaiye ekibinin merdiveni kısa kalınca, başka bir istasyondan uzun merdivenli itfaiye aracı istendi.

Belirtilen adrese gelen ikinci itfaiye ekibi, ilk gelen ekiple birlikte koordineli çalışmanın ardından kuşun bulunduğu pencereye merdiven uzattı. Bir itfaiye eri merdivene tırmanarak kumrunun bulunduğu yere gitti. İtfaiyeci kumruyu bulunduğu yerden çıkarmak için elini uzattığı sırada kuş cam ile duvar arasındaki boşluktan uçup gitti. Kumru için ihbarda bulunan site sakinleri, kuşun iki gündür bulunduğu yerden çıkamadığını, başka bir kumrunun ise sürekli cam balkona konarak kurtarılmayı bekleyen kuşun yanından ayrılmadığını gözlemlediklerini söyledi.

ANTALYA KUMRU, KURTARILMAYI BEKLEYEMEDİ
ANTALYA KUMRU, KURTARILMAYI BEKLEYEMEDİ
ANTALYA KUMRU, KURTARILMAYI BEKLEYEMEDİ
ANTALYA KUMRU, KURTARILMAYI BEKLEYEMEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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