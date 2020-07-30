ANTALYA Kumar borcunu ödemeyi kabul etmeyen babasını vurdu Kumar borcunu ödemeyi kabul etmeyen babasını vurduANTALYA'da kumar borcu olan ve babasından ödemesini isteyen Durmuş Ali Ç. (22), olumsuz yanıt veren babası İsmail Ç.'yi (47) pompalı tüfekle vurup ağır yaraladı.

Kumar borcunu ödemeyi kabul etmeyen babasını vurdu

ANTALYA'da kumar borcu olan ve babasından ödemesini isteyen Durmuş Ali Ç. (22), olumsuz yanıt veren babası İsmail Ç.'yi (47) pompalı tüfekle vurup ağır yaraladı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kepez ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerindeki Varsaklılar Kalkındırma Derneği'nde meydana geldi. İddiaya göre, 50-60 bin TL kumar borcu olan Durmuş Ali Ç., babası İsmail Ç.'den kumar borcunu ödemesini istedi. Olumsuz yanıt alan Durmuş Ali Ç., derneğe gelerek camları taşlamaya başladı. Herkesin dışarı çıkmasını isteyen Durmuş Ali Ç., babasına 3 kez pompalı tüfekle ateş etti.

Tüfekten çıkan saçmalarla karın bölgesinden ve kolundan ağır yaralanan baba İsmail Ç., çağrılan ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Olaydan sonra kaçan Durmuş Ali Ç., Menderes Mahallesi 6902 Sokak üzerindeki evine gitti. Polisin eve geldiğini gören Durmuş Ali Ç., tüfeği evin önündeki kuyuya attı. Gözaltına alınan Durmuş Ali Ç. polis merkezine götürüldü.

İsmail Ç.'nin yoğun bakımdaki tedavisi ise sürüyor.

Kaynak: DHA