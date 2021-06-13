ANTALYA KÜÇÜK DURU'NUN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ANTALYA KÜÇÜK DURU'NUN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da, halasıyla yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Duru Akça'ya (6) çarparak ölümüne neden olan sürücü Berna Yıldırım Başak tutuklandı.

ANTALYA'da, halasıyla yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Duru Akça'ya (6) çarparak ölümüne neden olan sürücü Berna Yıldırım Başak tutuklandı.

Kaza, geçen cuma akşamı, Muratpaşa ilçesi Rauf Denktaş Caddesi'nde meydana geldi. Halası Rukiye Akça ile oyuncak almak için evden çıkan Duru Akça, yaya geçidine geldi. Hala- yeğen yolun karşısına geçmek isterken, 2 araç durmasına rağmen Berna Yıldırım Başak, kullandığı otomobille durmayıp, Duru Akça'ya çarptı. Ağır yaralanan küçük kız, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Doktorların müdahalelerine rağmen Duru Akça yaşamını yitirdi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Berna Yıldırım Başak gözaltına alındı.

Ailesi tarafından morgdan alınan Duru Akça'nın cenazesi, dün Ermenek Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü Berna Yıldırım Başak ise çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜLERLE

Haber-Kamera: Bülent TATOĞULLARI- Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

ANTALYA KÜÇÜK DURU'NUN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
ANTALYA KÜÇÜK DURU'NUN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
ANTALYA KÜÇÜK DURU'NUN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
ANTALYA KÜÇÜK DURU'NUN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İbrenin 130'da takılı kaldığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
İbrenin 130'da takılı kaldığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
'TAYYİP DEDE' DİYE SESLENEREK DURDURDULAR
"TAYYİP DEDE" DİYE SESLENEREK DURDURDULAR
Son dakika gündem: Hatay'da kaza: 4 ölü, 3 yaralı
Son dakika gündem: Hatay'da kaza: 4 ölü, 3 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Sedat Peker Bülent Turan Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Selçuk Balcı Burcu Biricik Erkan Petekkaya
Spor Fatih Terim Yiğit Şardan Roland Garros Merih Demiral Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ANTALYA KÜÇÜK DURU'NUN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.6.2021 14:04:30. #1.15#

title