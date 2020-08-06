ANTALYA Korkuteli'de koronavirüs denetimi İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeye bağlı olarak Korkuteli'de Kaymakam Ömer Çimşit öncülüğünde Sağlık Grup Başkanlığı, polis, jandarma ve zabıtanın katılımıyla denetimler gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeye bağlı olarak Korkuteli'de Kaymakam Ömer Çimşit öncülüğünde Sağlık Grup Başkanlığı, polis, jandarma ve zabıtanın katılımıyla denetimler gerçekleştirildi.

*- 'Sağlık için hepimiz için' sloganıyla yapılan denetimlerde esnaflar protokol tarafından tek tek kontrolden geçirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun önceki gün Twitter hesabından yaptığı duyuruyla tüm Türkiye'de koronavirüs denetimi yapılacağını açıklamasının ardından bu sabah itibarıyla Korkuteli'de denetimler başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından 'Sağlık için hepimiz için' sloganıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen denetimlerin Korkuteli ayağına Kaymakam Ömer Çimşit başta olmak üzere ilçe protokolü katıldı. Denetimlerde restoranlar, kafeler, berber salonları, kuyumcular, bankalar, eczaneler, kahvehaneler, lokantalar, iletişim merkezleri, giyim alanları tek tek denetlendi.

Cadde üzerinde denetim yapan Kaymakam Ömer Çimşit, karşılaştığı bir yaşlı adama, "Maskeyi takalım sağlığınız için" diyerek maske takılmasını talep etti. Yaşlı adam ise maskeyi takarak Kaymakam Çimşit'e teşekkür etti.

Kaymakam Ömer Çimşit, "Sayın Bakanımızın talimatıyla ilçe olarak, bürokratlar olarak vatandaşımızın yanında olmak için hep beraber sahadayız. Esnafları, iş yerlerini, marketleri, toplu taşıma alanlarını geziyoruz. Şunu gördüm vatandaşımız çok duyarlı. Hem kendi sağlıklarını hem diğer iş kollarında uğraşan insanların sağlığı için duyarlı. Ben bu duyarlılık için Korkuteli halkına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaymakam Çimşit ayrıca Korkuteli'ndeki vaka sayılarının denetimler sonrasında azalmaya geçeceğini belirtti. Kaymakam Çimşit ve beraberindeki heyet açıklamaların ardından denetimlerine devam etti.

Denetimde Kaymakam Ömer Çimşit, İlçe Jandarma Komutan vekili Kıdemli Başçavuş Musa Bayram, Emniyet Müdür vekili Komiser Uğur Efe, Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sadık Önal, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Oya Dirican, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Selda Sert ile zabıta ekipleri eşlik etti.

Kaynak: DHA