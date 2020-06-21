ANTALYA Konuşamayan MOPD hastası Muhammet sadece 'baba' diyor
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ANTALYA Konuşamayan MOPD hastası Muhammet sadece 'baba' diyor

Konuşamayan MOPD hastası Muhammet sadece 'baba' diyorANTALYA'da, dünyada nadir görülen Mikrosefalik Osteodisplastik Primordial Dwarfism (MOPD) hastası olarak doğan ve fazla yaşamayacağı söylenen Muhammet Ali Eryeşil, 9 yaşına kadar 28 ameliyat boldu.

21.06.2020 11:41 | Son Güncelleme: 21.06.2020 11:53

Konuşamayan MOPD hastası Muhammet sadece 'baba' diyor

ANTALYA'da, dünyada nadir görülen Mikrosefalik Osteodisplastik Primordial Dwarfism (MOPD) hastası olarak doğan ve fazla yaşamayacağı söylenen Muhammet Ali Eryeşil, 9 yaşına kadar 28 ameliyat boldu. Büyümesinde gerileme olan ve konuşamayan küçük çocuğun 9 yılda ağzından çıkan tek kelime 'baba' oldu.

Kepez ilçesinde yaşayan Osman ve Türkan Eryeşil çiftinin ikinci çocuğu Muhammet Ali, 9 yıl önce dünyaya geldi. 1 kilo 155 gram ve 35 santimetre uzunluğunda doğan Muhammet'in bir süre sonra rahatsızlanması üzerine aile, çocuklarını doktora götürdü. Tahlil ve tetkikler sonucunda net bir hastalık tanısı konulamadı.

3 yıl süren çaba sonunda Hacettepe Üniversitesi ve yurtdışında yapılan tahlillerle Muhammet'in hastalığının, dünyada çok nadir görülen ve doğum sonrası büyüme geriliği olarak adlandırılan MOPD Tip 1 olduğu ortaya çıktı. Tedavilerine başlanan Muhammet, küçük yaşına rağmen 28 kez ameliyat masasına yattı. Midesinden beslenen çocuğun boyu 9 yılda yalnızca 50 santimetre uzadı. Zamanla görme, konuşma ve yürüme yetilerini kaybeden Muhammet Ali, hayata tutunmaya devam ediyor.

BABASINA SARILMADAN UYUMUYOR

Muhammet'in bu süreçteki en yakın arkadaşı ise sürekli yanında olan babası Osman Eryeşil oldu. Babasının evde olmadığı saatlerde ablası Dilara ve kardeşi Ayşegül ile zaman geçiren küçük çocuk, babası eve gelince heyecanlanıyor. Muhammet'in günde 2 kere bacağından iğnesini de babası yapıyor. Kapıdan giren babası Muhammet'i kucağına alınca ise küçük çocuk gülmeye başlıyor. Muhammet ise geceleri babasına sarılmadan uyumuyor. Konuşamayan Muhammet'in 9 yıl boyunca ağzından çıkan tek kelime ise 'baba' oldu.

'EN DEĞERLİ VARLIĞIMIZ'

9 yıldır oğluyla birlikte büyük bir mücadele verdiklerini söyleyen Osman Eryeşil, "Oğlumun bağışıklık sistemi hiç yok, bunun için ilave ilaçlar alıyor ve kontrol altında. Bizim en değerli varlığımız oğlumuz. 3 yıl boyunca yapılan testlerle çocuğumuzun hastalığına teşhis koyulabildi. Hacettepe Üniversitesi ve yurt dışında bazı hastaneler tarafından yapılan testler sonucunda MOPD Tip 1 diye tanım konuldu. Oğlum bugüne kadar 28 ameliyat oldu" dedi.

'1 YIL YAŞAR DEDİLER'

Oğlunun hastalığının dünyada çok nadir görüldüğünü söyleyen Eryeşil, "Hastalığın teşhisi net olarak koyulamadığı için 3 yıl boyunca tedaviye başlayamadık. Ankara'da, yaklaşık 2 kiloluk bir bebekle hastanelerde teşhis koyulması için çabaladık. Doktorlar bize ancak 1 yıl yaşar dediler. Şu an oğlum 9 yaşında ve dünya üzerinde başka bu hastalığa yakalanan yok" diye konuştu.

OĞLUNUN TEDAVİSİ İÇİN İŞSİZ KALDI

Oğullarının tedavisi için ilk 3 yılda bütün birikimlerini kullandıklarını belirten Eryeşil, "Testler çok maliyetliydi, sürekli şehir dışına gidip geliyorduk. Çalıştığım işyerlerinde kimi zaman sıkıntılar yaşadım. Çalıştığım her firma çocuğumun tedavisi için şehir dışına çıkma toleransı sağlamadı. Neredeyse her gidiş gelişimde işsiz kaldım. Oğlumuzun tedavisi için ilk 3 yılda bütün birikimimizi kullandık. Bu durumdan şikayetçi değilim. Ben Muhammet için bu mücadeleye zaten hazırdım" dedi.

3 SENE ÖNCE 'BABA' DEMEYE BAŞLADI

Her akşam oğluyla birlikte uyuduğunu söyleyen Eryeşil, "Muhammet normalde konuşamıyor, aynı zamanda görmede de sıkıntı yaşıyor. Ama mucize bir şekilde 3 sene önce 'baba' demeye başladı. Bunca yıldır ağzından çıkan tek kelime bu oldu. Kapıdan ben girdiğim zaman, yatağında canı sıkıldığı zaman 'baba' diyerek bana sesleniyor. Yanında olduğumu bildiği zamanlarda keyfi yerine geliyor" diye konuştu.

ANTALYA Konuşamayan MOPD hastası Muhammet sadece 'baba' diyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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