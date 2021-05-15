Kısıtlamayı ihlal edip merada drift yaptılar, sosyal medyada paylaşınca yakalandılar
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Kısıtlamayı ihlal edip merada drift yaptılar, sosyal medyada paylaşınca yakalandılar

Demirören Haber Ajansı / Yücel BULUT - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip merada araçlarıyla drift yaparak, sosyal medyada paylaşan 3 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip merada araçlarıyla drift yaparak, sosyal medyada paylaşan 3 kişi, jandarma tarafından yakalandı. Toplam 9 bin 450 lira ceza uygulanan 3 kişi hakkında meraya zarar vermekten de işlem başlatıldı.

Olay, dün Gazipaşa'ya yaklaşık 55 kilometre mesafedeki Çamlıca Mahallesi Günnercik Yaylası'nda meydana geldi. Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tam kapanma kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, yaylaya gezmeye giden ve merada araçlarıyla drift yapıp sosyal medyada paylaşanların yakalanması için harekete geçti. Yapılan çalışmayla paylaşımı yapan O.G. (21) ile yanında bulunan M.D. (21) ve A.G. (21) yakalandı.Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden kişi başı 3 bin 150 lira ceza kesilen 3 kişi hakkında ayrıca mera arazisine araçlarıyla zarar vermekten de işlem başlatıldı.


Kısıtlamayı ihlal edip merada drift yaptılar, sosyal medyada paylaşınca yakalandılar
Kısıtlamayı ihlal edip merada drift yaptılar, sosyal medyada paylaşınca yakalandılar
Kısıtlamayı ihlal edip merada drift yaptılar, sosyal medyada paylaşınca yakalandılar
Kısıtlamayı ihlal edip merada drift yaptılar, sosyal medyada paylaşınca yakalandılar
Kısıtlamayı ihlal edip merada drift yaptılar, sosyal medyada paylaşınca yakalandılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yücel BULUT

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