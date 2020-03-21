ANTALYA Kekova'yı kontrollü dalışa açacak yönetmelik çıktı Kekova'yı kontrollü dalışa açacak yönetmelik çıktıDOĞA ve tarihin bütünleştiği bir dünya cenneti olan Kekova olağanüstü güzellikleri bünyesinde barındıran Kekova'nın dalış turizmine açılmasına yönelik yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı.

Kekova'yı kontrollü dalışa açacak yönetmelik çıktı

DOĞA ve tarihin bütünleştiği bir dünya cenneti olan Kekova olağanüstü güzellikleri bünyesinde barındıran Kekova'nın dalış turizmine açılmasına yönelik yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı. Vali Münir Karaloğlu, Kekova'nın kontrollü olarak dalış turizmine açılacağını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 20 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 'Su Altında Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlığı Bulunan Bölgelerde Turizm ve Sportif Amaçlı Dalış Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik' çıktı. Yönetmelik kapsamında, Antalya'nın Demre ilçesindeki batık antik kentin de olduğu Kekova'nın dalış turizmine kontrollü olarak açılması bekleniyor.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle dalış turizmine kapalı olan Kekova gibi alanların kontrollü olarak dalış turizmine açılacağını belirterek, emeği geçenleri kutladı.

11 maddeden oluşan yönetmelikle, su altında korunması gerekli kültür ve tabiat varlığı bulunan bölgelerden, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca belirlenen yerlerde yapılacak turizm ve sportif amaçlı dalışlara ilişkin usul ve esasları düzenlendi. Yönetmelik kapsamında, su altı koruma bölgeleri içerisinde turizm ve sportif amaçlı dalış alanı belirlenmesi yönündeki talepleri değerlendirmek üzere Su Altı Koruma Komisyonu kurulacak. Komisyon, su altı koruma bölgelerinde, turizm ve sportif amaçlı dalış alanlarının belirlenmesi kararını verecek.

Su altı koruma bölgelerinde turizm ve sportif amaçlı dalış alanı belirlenmesi ile ilgili olarak sunulan öneriler hakkında Su Altı Koruma Komisyonunca, bu bölgelerde yapılacak incelemeler ve hazırlanacak raporlar doğrultusunda karar verilecek. Dalışa izin verilen alanlarda, yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerce yapılacak su altı görüntüleme, film ve fotoğraf çekimi talepleri Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce değerlendirilecek.

DOĞAL GÜZELLİK KEKOVA

Mavi yolculuk yapanların kolayca ulaşıp gezebildiği ve yatlarını emin bir şekilde demirleyebildiği bir yer olan Kekova tarihle iç içe inanılmaz güzellikler sergiliyor. Kekova'ya denizden ulaşım Kale Çayağzı'ndan kiralanan kayıklarla yapılabilir. Sıcak İskelesi'nde Aperlai antik kenti, yarımadanın ucunda Toprakada ve Karaada yer alır. Bundan sonra Kekova Adası uzanmaktadır. Bu adadan dolayı tüm bölge Kekova adıyla anılmaktadır. Kekova Adası depremlerle biraz suya batmış bu nedenle buraya batık şehir denilmiştir. Sıcak İskelesi'ndeki Aperlai, Batık Kent, Kaleköy'deki Simena, Üçağız'da bulunan Theimussa, Gökkaya koyu üzerindeki Istlada birbirine çok yakın antik kentlerdir.

Kaynak: DHA