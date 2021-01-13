Antalya karayolunda kar, ulaşımı olumsuz etkiledi

Antalya karayolunda sabah etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle maddi hasarlı kazalar meydana gelirken, yol zaman zaman ulaşıma kapandı.

Afyonkarahisar- Antalya karayolu Damlalı boğazı mevkiinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Kar ve yoldaki buzlanmanın etkisi ile araçlar kayarken, maddi hasarlı kazalar oluştu. Zaman zaman yolda trafik dururken, Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu trafik akışı sağlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet DAĞLI