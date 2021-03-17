Denizli karayolunda ulaşımı olumsuz etkiledi
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Denizli karayolunda ulaşımı olumsuz etkiledi

17.03.2021 11:12 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:29

Denizli karayolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

ANTALYA-Denizli karayolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Gece boyu özellikle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmeyen yol, ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

Korkuteli'nin yüksek kesimlerinde gece başlayan kar, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Yoğun yağış nedeniyle Korkuteli-Denizli karayolunun Yukarıkaraman- Söğüt arasında kalan bölümünde kısa süreliğine yol trafiğe kapandı. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.Karayolları ekiplerinin tuzlama ve kar kürüme çalışmaları sonrasında yolda bekleyen büyük araçların geçişine izin verildi. Ekiplerin ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğü belirtildi.


Denizli karayolunda ulaşımı olumsuz etkiledi
Denizli karayolunda ulaşımı olumsuz etkiledi
Denizli karayolunda ulaşımı olumsuz etkiledi
Denizli karayolunda ulaşımı olumsuz etkiledi
Denizli karayolunda ulaşımı olumsuz etkiledi
Denizli karayolunda ulaşımı olumsuz etkiledi
Denizli karayolunda ulaşımı olumsuz etkiledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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