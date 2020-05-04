ANTALYA Kamyon 3 metrelik altgeçide sıkıştı

Kamyon 3 metrelik altgeçide sıkıştıAntalya'nın Manavgat ilçesinde 3 metre yüksekliğindeki alt geçide sıkışan gıda yüklü kapalı kasa kamyon, 1 saatte kurtarıldı.

Kamyon 3 metrelik altgeçide sıkıştı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 metre yüksekliğindeki alt geçide sıkışan gıda yüklü kapalı kasa kamyon, 1 saatte kurtarıldı.

Manavgat'ın Çağlayan Mahallesi'nde şelale istikametinden şehir merkezine seyir halindeki Yusuf Dündar'ın kullandığı 34 GH 5592 gıda yüklü kapalı kasa kamyon, Zeynel Şenol Köprü girişinde bulunan alt geçidin tavanına çarptı. Çarpmanın etkisiyle 3 metre yüksekliğindeki geçitte sıkışan kamyon, sürücünün çabalarıyla 1 saatte kurtarıldı. Kamyonun üst bölümünde büyük çapta hasar oluştuğu görüldü.

Olay yerine gelen Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından yapılan ölçümde, altgeçit yüksekliğinin 3 metre, kamyon yüksekliğinin ise 3 metre 45 santim olduğu belirlendi.

Kaynak: DHA